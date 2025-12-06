Lando Norris no ocultó su frustración tras las clasificaciones de este sábado en Abu Dhabi, donde quedó por detrás del único rival al que más necesitaba superar: Max Verstappen. El piloto británico de McLaren, aún con posibilidades matemáticas de conquistar el título de pilotos, reconoció que hizo todo lo que estuvo en sus manos, pero el ritmo simplemente no apareció cuando más lo necesitaba.

“Hoy no tuvimos el ritmo. Fue lo máximo que pudimos hacer”, admitió Norris al finalizar la sesión, consciente de que cada detalle cuenta en la última carrera del año. Aunque su rendimiento fue competitivo, no alcanzó para pelear por la pole position, un objetivo que consideraba clave para mantener viva la presión sobre el neerlandés.

El británico explicó que el arranque de la clasificación no fue tan sólido como esperaba. “Creo que la Q1 y la Q2 no fueron las más fluidas. En mis vueltas de la Q3 quedé bastante satisfecho, sinceramente”, señaló. Aun así, destacó que pudo exprimir al máximo el potencial del MCL38 en los momentos decisivos.

“Me sentí bastante bien. Sentí que hoy pude extraer mucho del auto. Pero simplemente no fue suficiente, así que estaba decepcionado, porque siempre quieres estar en la pole para la última carrera del año”, comentó.

A pesar del desencanto, Norris aseguró que no hubo margen para más: “Saqué el máximo del auto y tengo que estar conforme con eso”.

La molestia principal, confesó, provino de ver a Verstappen nuevamente adelante. “Por supuesto, estoy detrás de la única persona de la que querría estar por delante; esa es la única razón de la decepción. Pero, por lo demás, estaba bastante contento con mis vueltas y fue lo máximo que pudimos hacer”.

Norris enfrentará el domingo con la misión de presionar desde el arranque y mantener viva la esperanza del título hasta el último giro en Yas Marina.

