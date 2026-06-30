La pasión por la Copa del Mundo 2026 no conoce fronteras de disciplinas deportivas, y el automovilismo mexicano se ha subido por completo al barco de la Selección Nacional. En la antesala del vibrante y decisivo encuentro eliminatorio entre México y Ecuador, Escudería Telmex encendió las redes sociales con una sorpresiva y divertida dinámica que involucra a uno de los máximos ídolos del deporte motor en el país: Sergio "Checo" Pérez.

Una promesa viral en las redes sociales

A través de una publicación oficial en su cuenta de X, la Escudería Telmex lanzó una propuesta que rápidamente se convirtió en tendencia masiva. El equipo compartió la imagen de una figura de tamaño real del piloto tapatío de Fórmula 1, quien aparece de manera muy oportuna sosteniendo un balón de futbol bajo el brazo.

El texto sobrepuesto en la imagen es contundente y no deja lugar a dudas: "Si México gana hoy, regalamos Checos de cartón" . Esta ingeniosa activación publicitaria apela directamente al fenómeno viral que rodea a las figuras de cartón del piloto, un objeto de deseo muy popular entre sus seguidores que suele adornar desde habitaciones hasta fiestas temáticas.

El furor por el "Checo de cartón" se traslada al Tri

La publicación no tardó en inundarse de miles de interacciones, compartidos y comentarios de aficionados que prometen alentar con el doble de energía al conjunto tricolor. La posibilidad de conseguir una de estas cotizadas réplicas a escala real ha fusionado de forma perfecta el apoyo al futbol nacional con el fervor que arrastra la marea verde de la Fórmula 1.

Para la afición mexicana, este tipo de iniciativas inyecta una dosis extra de color y buen humor en medio de los tensos momentos que se viven en las rondas de eliminación directa de la justa mundialista.

Ahora, la presión no solo está sobre los hombros de los delanteros de la selección para sellar el boleto a la siguiente ronda, sino también para cumplir el sueño de miles de fanáticos de llevarse a su propio "Checo" a casa. Con el balón listo para rodar, toda la afición espera que el Tri meta el acelerador a fondo y logre la victoria.

NG