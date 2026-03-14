Peleas de box hoy sábado 14 de marzo de 2026: horarios y dónde ver la cartelera completa

Hace dos semanas, el Vaquero Navarrete unificó los campeonatos superpluma (FIB y OMB). Su próximo rival podría definirse este sábado, cuando James Dickens y Anthony Cacace se enfrenten en Dublín por el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la división, actualmente en poder de Dickens.

Para ser campeón indiscutido, el Vaquero también tendría que vencer a O'Shaquie Foster, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero por razones relacionadas con las empresas promotoras, la pelea del mexicano contra el ganador de esta noche luce más próxima.

Dickens y Cacace subieron ayer a la báscula para la ceremonia de pesaje, marcando 129.14 libras (58.6 kg) y 129.5 libras (58.7 kg), respectivamente. Después vino el careo, un duelo de miradas que se prolongó incluso cuando debían voltear hacia las cámaras.

Anthony Cacace llega como favorito por su alto porcentaje de nocauts, frente a un rival que suele imponer condiciones en peleas largas. Además, contará con el apoyo del público local.

Esta pelea es la estelar de la cartelera del fin de semana de San Patricio y será transmitida por DAZN a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Cartelera en la 3Arena de Dublín

James Dickens vs. Anthony Cacace, pelea por el campeonato superpluma de la AMB.

Pierce O'Leary vs. Maxi Hughes, pelea por el campeonato mundial superligero de la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

Jono Carroll vs. Colm Murphy, pelea por el campeonato mundial superpluma de la OIB.

Steven Cairns vs. Arnie Dawson, pelea por el campeonato mundial ligero de la AMB.

Haro y Collazo escriben un nuevo capítulo de la rivalidad México vs. Puerto Rico. X/GoldenBoyBoxing

Collazo y Haro disputan el campeonato unificado de peso mínimo

En el Honda Center de Anaheim, el puertorriqueño Óscar Collazo expone sus campeonatos AMB y OMB de peso mínimo ante el mexicoestadounidense Jesús "Chiquito" Haro.

Haro tiene su primera gran oportunidad después de que Collazo no pudiera acordar una pelea de unificación con Melvin Jerusalem, campeón de la división por el CMB, por lo que tuvo que aceptar esta defensa obligatoria.

En la misma función, Arnold Barboza Jr. y Kenneth Sims Jr. pelearán por el campeonato Global de peso wélter de la OMB, y la campeona indiscutida de peso mosca, Gabriela Fundora, enfrentará a la colombiana Viviana Ruiz Corredor.

La transmisión comenzará a las 18:00 horas por DAZN y ESPN Knock Out.

Cartelera en el Honda Center de Anaheim

Arnold Barboza Jr. vs. Kenneth Sims Jr., pelea por el campeonato Global de peso wélter de la OMB.

Óscar Collazo vs. Jesús Haro, pelea por los campeonatos de peso mínimo de la AMB y la OMB.

Alexis Rocha vs. Joseph Díaz, pelea en peso wélter.

Gabriela Fundora vs. Viviana Ruiz Corredor, pelea por los campeonatos de peso mosca del CMB, FIB, AMB y OMB.

La "Bonita" Fernández pelea por el campeonata plata de peso mosca del CMB. X/TUDNMEX

Peleas de box por televisión abierta

En Box Azteca, por el canal 7, a las 23:00 horas se transmitirá la quinta pelea como profesional de Marco Verde.

El subcampeón olímpico enfrentará al colombiano Alexander Moreno en una pelea pactada a ocho rounds en el domo CODE de Guadalajara.

También a las 23:00 horas, en canal 5 de Televisa, TUDN y ViX, Diana "Bonita" Fernández enfrentará a Tenkai Tsunami por el campeonato plata de peso mosca del CMB.