Con el objetivo de evitar el congestionamiento vial, que se ha vuelto casi una tradición al acudir a la casa de los rojiblancos, la directiva de Chivas, en coordinación con la Secretaría de Movilidad del estado de Jalisco, ha diseñado un operativo especial de ingresos y salidas para el Estadio Akron.

Con estas modificaciones se espera que el acudir al recinto del rebaño sea mucho más ágil, a continuación te informaremos de todos los detalles que debes conocer al respecto.

Los ajustes viales anteriormente mencionados, entrarán en vigor este sábado 14 de marzo, coincidiendo con el partido entre Chivas y Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026.

Los principales cambios viales

Para optimizar el flujo vehicular se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Habilitación de contraflujos: Las dos arterias principales que desembocan en el estadio, el Circuito JVC y la Avenida del Bosque, operarán con carriles a contraflujo. Es decir, al ingreso, todos los carriles tendrán sentido hacia el estacionamiento, mientras que a la salida funcionarán en sentido opuesto para evitar filas interminables.

Cierre de accesos: Se ha confirmado que el ingreso desde Periférico conocido como Nodo Vial Siglo XXI permanecerá cerrado.

Acceso adicional: Dos horas antes del encuentro, quienes circulen por Circuito JVC desde Avenida Aviación podrán girar a la derecha en la Glorieta Panamericana, con esto podrán ingresar directamente al estacionamiento alterno.

Una medida permanente

Aunque el operativo se estrena este fin de semana, el Club Guadalajara ha informado que estos ajustes no son exclusivos para el duelo de esta noche. Estas modificaciones se mantendrán vigentes para todos los partidos de local de las Chivas durante el resto del semestre, así como para conciertos y eventos especiales que se lleven a cabo en el Estadio Akron.

Se exhorta a la población tapatía a salir con suficiente tiempo de antelación para familiarizarse con estas nuevas dinámicas de circulación, con esto se evitarán contratiempos y podrán disfrutar del partido sin complicación alguna.

CT