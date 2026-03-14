La kazaja Elena Rybakina, número tres del mundo, avanzó a la final del prestigioso torneo Abierto de Indian Wells tras imponerse por 7-5 y 6-4 a la ucraniana Elina Svitolina, actual número nueve del ranking mundial. Con este triunfo, la tenista kazaja se enfrentará en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del circuito femenino.

El enfrentamiento reeditará la final del Abierto de Australia más reciente, donde Rybakina logró imponerse para quedarse con el título. Ahora, ambas jugadoras volverán a verse las caras en la cancha dura de California, en lo que será un nuevo capítulo de una rivalidad que ha crecido en intensidad en los últimos años.

Para Rybakina, esta será su segunda final en Indian Wells en cinco participaciones. La kazaja ya sabe lo que es levantar el trofeo en este torneo, ya que se coronó campeona en 2023, precisamente después de derrotar a Sabalenka en el partido decisivo. Además, en 2022 alcanzó los cuartos de final, consolidando su buen desempeño en el llamado “quinto Grand Slam”.

La actual número tres del mundo buscará su tercer título de categoría WTA 1000, tras los conquistados en Indian Wells 2023 y en el Italian Open de ese mismo año. Sin embargo, su pase a la final no fue sencillo, ya que tuvo que exigirse al máximo para superar a una inspirada Svitolina.

La ucraniana llegaba al torneo con un impresionante registro de 19 victorias en la temporada y venía de eliminar a la polaca Iga Swiatek en los cuartos de final. Durante el partido, incluso logró salvar dos bolas de partido frente a Rybakina antes de ceder tras una intensa batalla de una hora y 46 minutos.

Ahora, Rybakina y Sabalenka se enfrentarán por decimosexta ocasión, en una rivalidad que hasta ahora favorece ligeramente a la bielorrusa, quien ha ganado ocho de los quince duelos previos. La final promete un espectáculo de alto nivel entre dos de las mejores jugadoras del tenis mundial.