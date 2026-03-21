Fórmula 1 anunció a través de sus redes sociales que Jonathan Wheatley, jefe del equipo de Audi en el certamen de automovilismo internacional, se marchaba "con efecto inmediato por motivos personales" .

La máxima autoridad técnica, deportiva y operativa de una escudería Audi, y también responsable de la gestión total del equipo, apenas había estado en dos carreras de la Fórmula 1.

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¿Wheatley se fue para incorporarse a Aston Martin?

El anuncio se produjo un día después de que medios, incluida la BBC, informaran que Aston Martin se había acercado a Wheatley por un posible fichaje.

Cualquier llegada a Aston Martin reuniría a Wheatley con su excolega Adrian Newey, el reconocido diseñador de autos de F1 que asumió funciones de director de equipo en lo que ha sido un desastroso inicio de 2026 para la escudería.

Newey y Wheatley trabajaron anteriormente juntos en Red Bull cuando era el equipo dominante de la F1 .

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El propietario y presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, emitió un comunicado el viernes en el que no mencionó a Wheatley, pero manifestó confianza en Newey en su papel de "socio técnico gerente", y afirmó que el equipo no sigue "el rol tradicional de director de equipo que se ve en otros lugares".

" Con regularidad se nos acercan altos ejecutivos de otros equipos que desean unirse a Aston Martin Aramco, pero, en consonancia con nuestra política, no comentamos rumores ni especulaciones ", indicó Stroll.

Aston Martin ha adolecido de ritmo al inicio de una nueva asociación de motores con Honda y ha tenido problemas con vibraciones que dañan la batería del auto y afectan a los pilotos.

¿Quién se quedaría de jefe de equipo en Audi?

Mattia Binotto, exdirector de equipo de Ferrari y Sauber que estaba a cargo de la transformación hacia el equipo oficial de Audi, incluida la construcción de sus propios motores, reemplazará a Wheatley de cara al Gran Premio de Japón de la próxima semana .

"La estructura futura del equipo se definirá por completo en una etapa posterior, a medida que la organización continúa adaptándose al entorno cambiante de la Fórmula 1", dijo Audi en un comunicado.

Si bien Audi ha tenido sus propios problemas de fiabilidad, con dos fallos que le impidieron tomar la salida en carreras, mostró un mejor ritmo con el noveno puesto del brasileño Gabriel Bortoleto en el Gran Premio de Australia 2026 que abrió la temporada.

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