El austriaco Helmut Marko, una figura clave en Red Bull Racing desde sus inicios en 2005, dejará su cargo como asesor deportivo, informó la empresa de bebidas energéticas este martes.

Helmut, de 82 años, ha estado vinculado al equipo durante 20 años, durante los cuales ha supervisado seis títulos de constructores y ocho de pilotos. Ha desempeñado un papel clave en el Programa Junior de Red Bull y ha asesorado a la escudería sobre qué pilotos llevar a la Fórmula 1 con Racing Bulls y, posteriormente, con Red Bull.

Durante sus dos décadas de afiliación a la empresa, Marko ha supervisado la progresión de 20 pilotos hacia la Fórmula 1, entre ellos Max Verstappen y Sebastian Vettel, que ganaron ocho títulos mundiales entre ambos cuando pilotaban para Red Bull.

En momentos más información...

MB