El siete veces campeón del mundial de Fórmula 1 (F1), el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), saldrá primero este sábado 4 de junio en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, el noveno de la temporada, y que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

Así fue la clasificación para la carrera sprint

Hamilton dominó la calificación para la prueba corta, en cuya tercera ronda (SQ3) cubrió, con el neumático blando, los 5 mil 891 metros del legendario circuito inglés —que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la F1— en un minuto, 28 segundos y 376 milésimas, once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial 2026, que arrancará desde el segundo lugar.

El cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó a 321 milésimas de Hamilton, saldrá tercero, desde la segunda fila y al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Desde la tercera hilera arrancarán los ingleses George Russell (Mercedes) -ganador el pasado domingo en Austria- y Lando Norris (McLaren), defensor del título y que partirá este sábado desde el sexto puesto; en una prueba prevista a un tercio de la carrera dominical, es decir, 17 vueltas, para cubrir algo más de cien kilómetros.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) -octavo en parrilla- lo harán desde la cuarta fila; en una carrera en la que puntuarán los ocho primeros: el ganador se lleva ocho puntos; el segundo, siete; el tercero, seis; y así, sucesivamente, hasta el octavo, que sumará uno.

¿De qué lugar saldrá Checo Pérez?

El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) arrancará desde la decimonovena posición en la carrera sprint, en una prueba donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá decimocuarto, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) lo harán desde las posiciones decimoquinta y vigésimo primera, respectivamente.

Parrilla de salida - Sprint Race, GP de Gran Bretaña 2026

Posición | Piloto | Equipo

Lewis Hamilton | Ferrari Kimi Antonelli | Mercedes Max Verstappen | Red Bull Charles Leclerc | Ferrari George Russell | Mercedes Lando Norris | McLaren Oscar Piastri | McLaren Isack Hadjar | Red Bull Liam Lawson | Racing Bulls Arvid Lindblad | Racing Bulls Pierre Gasly | Alpine Gabriel Bortoleto | Audi Nico Hülkenberg | Audi Franco Colapinto | Alpine Carlos Sainz | Williams Alexander Albon | Williams Oliver Bearman | Haas Esteban Ocon | Haas Sergio Pérez | Cadillac Valtteri Bottas | Cadillac Fernando Alonso | Aston Martin Lance Stroll | Aston Martin

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