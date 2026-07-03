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Hamilton saldrá desde la pole en la carrera sprint de Gran Bretaña

Así quedó la clasificación para la prueba corta que se llevará a cabo en Silverstone este sábado 4 de julio

Por: EFE

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá primero en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026. AP / D. Bandic

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá primero en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026. AP / D. Bandic

El siete veces campeón del mundial de Fórmula 1 (F1), el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), saldrá primero este sábado 4 de junio en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, el noveno de la temporada, y que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

Así fue la clasificación para la carrera sprint

Hamilton dominó la calificación para la prueba corta, en cuya tercera ronda (SQ3) cubrió, con el neumático blando, los 5 mil 891 metros del legendario circuito inglés —que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la F1en un minuto, 28 segundos y 376 milésimas, once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial 2026, que arrancará desde el segundo lugar.

El cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó a 321 milésimas de Hamilton, saldrá tercero, desde la segunda fila y al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Desde la tercera hilera arrancarán los ingleses George Russell (Mercedes) -ganador el pasado domingo en Austria- y Lando Norris (McLaren), defensor del título y que partirá este sábado desde el sexto puesto; en una prueba prevista a un tercio de la carrera dominical, es decir, 17 vueltas, para cubrir algo más de cien kilómetros.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) -octavo en parrilla- lo harán desde la cuarta fila; en una carrera en la que puntuarán los ocho primeros: el ganador se lleva ocho puntos; el segundo, siete; el tercero, seis; y así, sucesivamente, hasta el octavo, que sumará uno.

¿De qué lugar saldrá Checo Pérez?

El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) arrancará desde la decimonovena posición en la carrera sprint, en una prueba donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá decimocuarto, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) lo harán desde las posiciones decimoquinta y vigésimo primera, respectivamente.

Parrilla de salida - Sprint Race, GP de Gran Bretaña 2026

Posición | Piloto | Equipo

  1. Lewis Hamilton | Ferrari
  2. Kimi Antonelli | Mercedes
  3. Max Verstappen | Red Bull
  4. Charles Leclerc | Ferrari
  5. George Russell | Mercedes
  6. Lando Norris | McLaren
  7. Oscar Piastri | McLaren
  8. Isack Hadjar | Red Bull
  9. Liam Lawson | Racing Bulls
  10. Arvid Lindblad | Racing Bulls
  11. Pierre Gasly | Alpine
  12. Gabriel Bortoleto | Audi
  13. Nico Hülkenberg | Audi
  14. Franco Colapinto | Alpine
  15. Carlos Sainz | Williams
  16. Alexander Albon | Williams
  17. Oliver Bearman | Haas
  18. Esteban Ocon | Haas
  19. Sergio Pérez | Cadillac
  20. Valtteri Bottas | Cadillac
  21. Fernando Alonso | Aston Martin
  22. Lance Stroll | Aston Martin

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