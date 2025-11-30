Domingo, 30 de Noviembre 2025

Futbol hoy 30 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

No cesa la actividad del futbol este domingo 30 de noviembre de 2025. Los partidos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 30 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Cruz Azul vs Chivas Guadalajara | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy domingo 30 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Real Sociedad vs Villarreal | 07:00 horas | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5 |
  • Sevilla FC vs Real Betis | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Celta vs Espanyol | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Girona vs Real Madrid | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 30 de noviembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Crystal Palace vs Manchester United | 06:00 horas | Caliente TV, FOX, FOX One |
  • West Ham vs Liverpool | 08:05 horas | Caliente TV |
  • Aston Villa vs Wolverhampton | 08:05 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Nottingham Forest vs Brighton | 08:05 horas | HBO MAX |
  • Chelsea vs Arsenal | 10:30 horas | HBO MAX |

Partidos hoy domingo 30 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • US Lecce vs Torino | 05:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Pisa Sporting Club vs Inter Milan | 08:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Atalanta vs Fiorentina | 11:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • AS Roma vs Napoli | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 30 de noviembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Strasbourg Alsace vs Stade Brestois | 08:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX, Tubi |
  • Lorient vs Nice | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One, Tubi |
  • Angers vs Lens | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Le Havre AC vs Lille | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Olympique de Lyon vs Nantes | 13:45 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy domingo 30 de noviembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Hamburger SV vs Stuttgart | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Eintracht Frankfurt vs VfL Wolfsburg | 10:30 horas | SKY Sports |
  • Freiburg vs Mainz 05 | 12:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 30 de noviembre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

  • PSV Eindhoven vs Volendam | 05:15 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • SC Telstar vs Feyenoord | 07:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Twente vs AZ Alkmaar | 09:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Ajax vs Groningen | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

