F1: Esta es la inesperada y triste desventaja que tendrá Checo Pérez en el 2026

Sergio “Checo” Pérez enfrentará un reto nada menor en su regreso a la Fórmula 1. Aunque su llegada a Cadillac promete una nueva etapa junto al motor Ferrari, recientes reportes revelan una desventaja técnica que podría complicar su desempeño durante la temporada 2026.

De acuerdo con información publicada por Motorsport.it, el motor desarrollado en Maranello no alcanzaría la misma potencia que el de Mercedes, lo que podría dejar al mexicano en desventaja frente a sus rivales directos. Según fuentes del paddock, la escudería alemana llegaría a Melbourne con entre 15 y 20 caballos de fuerza más, diferencia suficiente para marcar la brecha en las primeras carreras del año.

Ferrari, consciente del rezago, ha apostado por optimizar la aerodinámica y rediseñar su sistema de escape, retomando conceptos utilizados entre 2010 y 2012 para exprimir al máximo el flujo de gases. Sin embargo, los resultados aún no igualan el rendimiento de los motores de la competencia.

Pese a ello, el mexicano se mantiene optimista con su nuevo proyecto. PlanetF1.com reporta que Pérez firmó un contrato multianual con Cadillac, con un salario base cercano a los 10 millones de dólares, además de bonificaciones por resultados y un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

Aunque el acuerdo económico es sólido y le permitirá conservar un estatus similar al que tenía en Red Bull, la verdadera prueba para Checo será en la pista, donde deberá compensar con talento y estrategia la potencia que le faltará bajo el capó de su nuevo Ferrari.

