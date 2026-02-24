La Selección Nacional de México disputará este miércoles un encuentro amistoso frente a su similar de Islandia en el Estadio La Corregidora, en Querétaro. El partido, programado para iniciar a las 20:00 horas, se llevará a cabo a pesar de las dudas iniciales sobre su realización debido a los recientes episodios de inseguridad registrados en diversas zonas del país . Para garantizar el desarrollo del evento, las autoridades han implementado un fuerte dispositivo de seguridad que resguardará tanto el recinto como las zonas aledañas.

Javier Aguirre, director técnico del conjunto mexicano, confirmó que el plantel se encuentra sensible ante la situación actual, pero enfocado en el compromiso deportivo. El estratega señaló que la Federación Mexicana de Futbol ha coordinado medidas especiales con las fuerzas del orden para brindar tranquilidad a los jugadores y a los asistentes. Al no tratarse de una Fecha FIFA, el equipo Tricolor trabajará exclusivamente con futbolistas de la Liga MX, continuando con la preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026.

En el ámbito médico, Aguirre detalló la situación de Gilberto Mora , jugador del Club Tijuana. El técnico explicó que el juvenil no está disponible para este encuentro ni para su club debido a una lesión que requiere una evaluación compleja. Existen diversas teorías médicas sobre su tratamiento, que incluyen desde la cirugía inmediata hasta el reposo absoluto. El cuerpo técnico nacional mantiene comunicación con los especialistas de Tijuana, aunque no se tiene una fecha definida para su regreso, pues dependerá de la evolución del dolor en el futbolista.

Respecto al calendario internacional, el seleccionador mencionó el posible enfrentamiento contra Portugal previsto para el mes de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca. Aguirre manifestó que cuenta con que dicho partido se efectúe según lo planeado, ya con la presencia de los seleccionados que militan en Europa.

“Portugal está en su derecho de evaluar sus circunstancias, pero tengo perfectamente contemplado ese partido para el mes que viene, teniendo a los europeos por ser Fecha FIFA. Yo estoy tranquilo, esperaremos a conocer, pero confío en que se jugará sin contratiempos”, dijo.

Por ahora, el grupo mantiene sus sesiones de entrenamiento y reuniones tácticas en Querétaro , con la expectativa de que el juego de este miércoles contra el conjunto islandés se desarrolle sin contratiempos operativos.

Nigeria, el rival más recurrente

Nigeria es el rival más recurrente en este periodo, enfrentándolos en 2014 y 2022. En el balance general de estos ciclos, México ha tenido resultados mixtos, con una tendencia a enfrentar selecciones sudamericanas y europeas en las giras finales.

México enfrentó a Nigeria dos veces en estos periodos de preparación final:

5 de marzo de 2014: Empate sin goles en Atlanta, un partido donde la selección aún buscaba definir su lista definitiva.

28 de mayo de 2022: Victoria 2-1 en Arlington, con goles de Santiago Giménez y un autogol provocado por presión mexicana.

Aunque Nigeria fue el rival más repetido en los cierres de preparación, si contamos todos los amistosos "fuera de fechas FIFA" en Estados Unidos durante estos años, Ecuador también aparece frecuentemente , aunque sus duelos en 2014 y 2022 fueron los más cercanos a la inauguración del Mundial.

