Mundial 2026: ¿cuáles son los partidos que recibe Guadalajara, Jalisco?

La ciudad de Guadalajara, Jalisco, fue confirmada oficialmente por la FIFA para ser sede de encuentros tanto del Torneo de Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial 2026 como de partidos de la fase de grupos del torneo principal.

En el escenario de Estadio Akron, Guadalajara recibirá dos compromisos del repechaje que definirán plazas finales para la Copa del Mundo, programados en el marco de las eliminatorias intercontinentales en marzo de 2026. En estos encuentros participarán selecciones de Oceanía, África y Concacaf, con enfrentamientos de alta tensión en juego único, a la espera de los boletos a la fase final de la Copa del Mundo.

Posteriormente, ya en junio de 2026 durante el Mundial, Guadalajara albergará un total de cuatro partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en una de las sedes mexicanas más destacadas del torneo.

Entre los enfrentamientos que se jugarán en la capital jalisciense figuran encuentros del Grupo A, donde podría incluirse la Selección Mexicana, así como duelos correspondientes a los Grupo K y Grupo H del campeonato mundial.

Este conjunto de partidos fortalece la presencia del futbol mundial en Jalisco y sitúa a Guadalajara como un punto clave para los aficionados nacionales e internacionales que seguirán de cerca la ruta hacia y dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Partidos que se jugarán en Guadalajara (Estadio Akron):

Repechaje intercontinental

26 de marzo de 2026 – Nueva Caledonia vs Jamaica (Repechaje)

31 de marzo de 2026 – Ganador del duelo anterior vs República Democrática del Congo (Repechaje)

Mundial 2026 – Fase de grupos

11 de junio de 2026 – República de Corea vs equipo ganador del repechaje UEFA (Grupo A)

18 de junio de 2026 – México vs República de Corea (Grupo A)

23 de junio de 2026 – Colombia vs ganador del repechaje intercontinental (Grupo K)

26 de junio de 2026 – Uruguay vs España (Grupo H)

