La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más próxima, y antes de que la acción arranque en el Circuito de Albert Park, en Australia, las escuderías cuentan con varios meses para afinar sus monoplazas durante las jornadas de pruebas .

Sergio Pérez y Cadillac, junto con las otras diez escuderías, salieron a pista con el objetivo de acumular kilómetros, detectar fallas y definir mejoras y ajustes en el auto previo al inicio oficial del campeonato.

El piloto mexicano festejó su cumpleaños número 36 de una manera inmejorable: pisando a fondo el acelerador. Además de Checo, el finlandés Valtteri Bottas también participó en el conocido shakedown .

El primero en rodar en el circuito de Barcelona fue Bottas, quien completó 33 vueltas. En tanto, el piloto tapatío dio únicamente 11 giros, para un total de 44 entre ambos, una cifra baja en comparación con otros equipos, algo completamente previsible al tratarse de una escudería debutante en la categoría.

Tras su paso por este trazado, Pérez compartió sus sensaciones y reconoció que enfrentaron diversas complicaciones.

“Sí, lo fue, ya sabes. Siempre es complicado cuando hay un cambio tan grande en el reglamento; dar vueltas es el principal objetivo. Quiero decir, simplemente logramos poner algunas vueltas en la pista, lo cual fue prometedor. Diría que hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que ha sido positivo en ese sentido, ya sabes: quieres que todos los problemas aparezcan ahora y ojalá que los próximos días sean mucho más tranquilos para nosotros”, señaló el mexicano a F1.

Para esta temporada, la Fórmula 1 introdujo numerosas modificaciones en los monoplazas , algo que Checo percibió claramente durante estas pruebas.

“Sí, muchísimo, muchísimo. Creo que estos autos son enormemente diferentes a lo que estábamos acostumbrados y todavía es muy temprano, ¿sabes? En mi opinión, este ha sido el mayor cambio de reglamento que he tenido en mi carrera”, afirmó.

Las pruebas continuarán en Barcelona hasta el 30 de enero, para después trasladarse a Sakhir en febrero y, finalmente, llegar a Australia, sede del primer fin de semana de competencia del año.

