La escudería Cadillac registró contratiempos mecánicos en el monoplaza del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez durante el cierre de las actividades del viernes 5 de junio en el Gran Premio de Mónaco 2026. El neumático delantero derecho del vehículo presentó un fallo en la zona de los frenos que derivó en un conato de incendio e interrumpió la segunda práctica libre (FP2).

¿Qué pasó con el coche de Checo Pérez?

Pérez mostró un rendimiento regular que le permitió rodar dentro de los diez mejores tiempos de la clasificación intermedia de la tanda vespertina. Sin embargo, a cuatro minutos del final del entrenamiento, el piloto reportó anomalías y tuvo que detener la marcha de su automóvil en la curva 4 del circuito urbano debido a una emisión de humo proveniente de la rueda afectada.

Tras detenerse a un costado de un puesto de oficiales de pista, la temperatura provocó la aparición de fuego en esa sección del monoplaza, obligando a la intervención del personal de seguridad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y a la activación de la bandera roja para dar por terminada la sesión de forma anticipada.

Esta avería en el sistema de frenado representa la segunda complicación consecutiva en la parte delantera derecha del modelo MAC-26 de Cadillac, luego de que ese mismo componente sufriera una explosión durante el pasado Gran Premio de Canadá.

This is really not the way Sergio Perez would’ve wanted his Friday to end ��



A brake fire towards the end of FP2 which sent smoke billowing into the cockpit!#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/vfGUwklqgc — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Así quedó Checo Pérez en la segunda práctica libre

La organización estadounidense difundió un reporte oficial básico mediante sus canales oficiales para informar sobre la situación del corredor de Guadalajara: "Checo se detuvo en la T4; analizaremos con más detalle los motivos de la parada cuando recuperemos el coche".

En la sumatoria de los resultados oficiales del día, el piloto mexicano concluyó su participación en la primera práctica libre (FP1) en la posición número 14. Posteriormente, a raíz del incidente mecánico y la imposibilidad de completar los últimos giros del programa de simulación de carrera, Pérez quedó relegado al puesto 18 en la tabla de tiempos de la FP2. Los ingenieros del equipo iniciaron los trabajos de desarme en el garaje para evaluar los daños en los componentes y determinar si el chasis o la suspensión requieren cambios antes de la ronda de clasificación sabática.

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