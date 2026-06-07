Al haber finalizado el Gran Premio de Mónaco en décima posición, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez sumaría el primer punto de Cadillac en su historia dentro de la Fórmula 1; no obstante, una investigación por parte de los comisarios podría arrebatarle este logro.

El tapatío sacó provecho de los abandonos e infracciones impuestas a los pilotos de la parte alta de la parrilla, para así terminar dentro del Top 10 de la carrera por una sanción a Nico Hulkenberg que lo llevó a ese lugar.

Sin embargo, el volante azteca y Cadillac continúan en suspenso porque "Checo" es investigado por estar ligeramente fuera de su cajón de salida en la relanzada de la carrera.

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Antonelli refuerza liderato tras lograr en Mónaco su quinta victoria consecutiva

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Mónaco, el sexto del año, que se disputó este domingo en las calles del principado de la Costa Azul; donde el español Carlos Sainz (Williams) abandonó, accidentado -sin lamentar daños-, y su compatriota , el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), concluyó undécimo, logrando su mejor resultado del año.

Antonelli, de 19 años, logró su quinta victoria en la F1, la quinta (seguida) del curso, al anotarse en el circuito urbano de Montecarlo una carrera alocada en su tramo final —con dos coches de seguridad, una interrupción con bandera roja y una resalida desde la parrilla, a falta de ocho vueltas— que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo y el francés Isack Hadjar (Red Bull), tercero.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, por delante de los dos Racing Bulls, el del neozelandés Liam Lawson y el del sueco-británico Arvid Lindblad, en una carrera con innumerables investigaciones y unas cuantas penalizaciones en carrera.

El francés Pierre Gasly (Alpine) -compañero de Colapinto- fue séptimo; un puesto por delante del tailandés Alexander Albon, vecino de garajes de Sainz.

Otro piloto galo, Esteban Ocon (Haas), concluyó noveno una carrera tras la cual Antonelli lidera el certamen con 156 puntos, 66 más que Hamilton, que le arrebató la segunda plaza general a su compatriota George Russell (Mercedes), que, tras ser penalizado varias veces este domingo, no pasó del decimotercer puesto y suma 88 unidades.

Antonelli llegará con esa holgada ventaja al circuito de Montmeló (Barcelona), sede, el próximo fin de semana, del Gran Premio de Catalunya.

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MB