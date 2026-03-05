El rugido de los motores de la Fórmula 1 regresó oficialmente este jueves por la noche (tiempo de México) con el inicio de la temporada 2026. Para la afición mexicana, la jornada marcó un momento histórico: el retorno de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla tras 455 días de ausencia. El tapatío hizo su debut oficial a bordo del MAC-26 de la escudería Cadillac, completando sus primeros kilómetros en las prácticas libres del Gran Premio de Australia.

En términos estadísticos, la sesión resultó compleja para el mexicano . Pérez finalizó en la posición 20, a una distancia de 4.353 segundos respecto al líder de la sesión, Charles Leclerc. Ferrari dio un golpe de autoridad temprano en el circuito de Albert Park, logrando el 1-2 con Leclerc en la cima y Lewis Hamilton en la segunda posición, confirmando el potencial de la casa de Maranello para este ciclo.

La sesión inaugural del año estuvo marcada por las dificultades técnicas para varios protagonistas. El actual campeón del mundo, Lando Norris, apenas pudo completar tres giros antes de abandonar la pista. Por su parte, Fernando Alonso no logró rodar en la FP1 debido a fallos detectados en su Aston Martin antes de salir a boxes; el equipo trabaja a contrarreloj para que el español pueda participar en la FP2.

Tampoco Alex Albon de Williams y Lance Stroll de Aston Martin, completaron la primera hora de actividad del Gran Circo del automovilismo.

Más allá del lugar en la tabla, para Checo Pérez la práctica significó el éxito de volver a la máxima categoría con un proyecto nuevo . El enfoque del piloto de Guadalajara y de Cadillac se mantiene en la adaptación al coche y la recolección de datos, esperando mejorar los registros en la segunda sesión de entrenamientos que se llevará a cabo en unas horas.

