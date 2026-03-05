Chivas en Leagues Cup 2026: Rivales y calendario de partidos

La Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, se disputará durante el mes de agosto, una vez concluida la Copa Mundial de la FIFA . El certamen volverá a reunir a equipos de ambos países en territorio estadounidense con el objetivo de fortalecer la rivalidad deportiva entre ambas ligas.

En esta edición, Guadalajara quedó ubicado en el Grupo Oeste 2, donde se medirá ante Los Angeles FC, FC Dallas y Seattle Sounders durante la primera ronda. El Rebaño iniciará su participación el 5 de agosto frente a Los Angeles FC en el BMO Stadium. Posteriormente enfrentará a FC Dallas el 8 de agosto, en una sede que aún está por confirmarse, y cerrará su actividad de la fase inicial el 12 de agosto contra Seattle Sounders en Lumen Field. Los horarios de los tres encuentros se anunciarán más adelante.

Partidos de Chivas en la fase inicial

Los Angeles FC vs Guadalajara

5 de agosto — BMO Stadium (horario por definir)

Guadalajara vs FC Dallas

8 de agosto — estadio por confirmar (horario por definir)

Seattle Sounders vs Guadalajara

12 de agosto — Lumen Field (horario por definir)

¿Cómo se juega la Leagues Cup 2026?

El formato del torneo garantiza enfrentamientos entre clubes de ambas ligas hasta los Cuartos de Final. Durante la primera etapa, los equipos se enfrentan únicamente a rivales de la otra liga, aunque los puntos se acumulan en tablas separadas para Liga MX y MLS. Al término de esta fase, los cuatro equipos con más unidades de cada liga avanzarán a las rondas eliminatorias .

En la fase inicial no existen empates. Si un partido concluye igualado tras el tiempo regular, cada equipo suma un punto y posteriormente se disputa una tanda de penales para definir al ganador, que obtiene una unidad adicional. En las rondas eliminatorias, cualquier empate tras los 90 minutos también se decidirá directamente desde el punto penal.

Además del título, la Leagues Cup 2026 otorgará tres lugares en la Copa de Campeones de Concacaf 2027 , destinados al campeón, subcampeón y tercer lugar. El arbitraje será designado por la Concacaf y todos los partidos contarán con tecnología VAR.

SV