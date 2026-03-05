La selección de Selección Mexicana de Béisbol iniciará su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un enfrentamiento ante Gran Bretaña, en un duelo que marcará el debut de ambas novenas dentro del torneo internacional.

El encuentro se disputará el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en el Daikin Park, ubicado en Houston, Texas.

El combinado mexicano contará con figuras de Grandes Ligas, entre ellas el jardinero Randy Arozarena, considerado uno de los bateadores más importantes del roster. El equipo dirigido por Benjamín Gil llega a este compromiso tras su etapa de preparación previa al arranque del certamen.

La última ocasión en que ambas selecciones se enfrentaron fue en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, cuando México se impuso por marcador de 2-1. Para el torneo de 2026, el conjunto tricolor buscará iniciar con triunfo y encaminar su participación dentro del grupo .

El partido podrá seguirse en México a través de ESPN, Disney+, ViX, Canal 9 y TUDN. Tras este debut, la novena mexicana continuará su calendario frente a Brasil (8 de marzo), Estados Unidos (9 de marzo) e Italia (11 de marzo), mientras que Gran Bretaña se medirá posteriormente a Estados Unidos, Italia y Brasil.

