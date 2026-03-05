Tras la victoria de 2-1 sobre Xolos de Tijuana, el director técnico del Atlas, Diego Martín Cocca, compareció ante los medios con una mezcla de satisfacción por el resultado y preocupación por las circunstancias que rodean el próximo Clásico Tapatío. Para el estratega argentino, haber sumado tres puntos era una condición fundamental para llegar con el ánimo a tope al duelo contra Guadalajara .

Cocca destacó el crecimiento de sus dirigidos, resaltando que el equipo supo sostener el plan de juego y encontrar variantes ofensivas, como ocurrió con el doblete de Alfonso González. "Ganar para nosotros era fundamental en este momento, sobre todo sabiendo que en tres días viene un clásico muy importante para nosotros y para la gente", afirmó el timonel, subrayando la ilusión que genera el invicto de 10 partidos en el Estadio Jalisco.

Sin embargo, el panorama para el sábado presenta obstáculos importantes . El técnico lamentó profundamente la expulsión del defensor Rodrigo Schlegel, calificándola de "injusta" y carente de intención. Cocca expresó su deseo de que la sanción sea revisada, argumentando que la ausencia del central condiciona su planteamiento táctico para enfrentar al Rebaño Sagrado.

Además, el entrenador puso sobre la mesa el tema del calendario, señalando lo que considera una disparidad en los tiempos de recuperación. "Está claro que esto es ventaja deportiva; hubiéramos esperado nosotros a Chivas, que juegue cada tres días no es lo mismo", sentenció, refiriéndose a la carga física que arrastra su plantel tras la jornada de media semana, a diferencia de su rival.

Finalmente, el estratega pidió paciencia a la afición respecto al proceso de adaptación de Agustín Rodríguez, recordando que el uruguayo se integró tarde al certamen. Cocca concluyó que Atlas se encuentra en un camino de mejora constante y que, pese a las complicaciones administrativas y reglamentarias, el grupo está listo para medir fuerzas el sábado . "Veremos para qué estamos cuando los enfrentemos", remató, dejando la moneda en el aire para el duelo más importante de la ciudad.

Atlas recibirá al Guadalajara este sábado en el Estadio Jalisco en punto de las 19:00 horas, un Clásico Tapatío que vibrará, ya que ambos equipos viven y atraviesan un buen momento deportivo.

SV