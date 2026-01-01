Jueves, 01 de Enero 2026

Este es el calendario de los eventos deportivos de 2026

Son estas algunas de las competencias deportivas que se disputarán en el año 2026, distribuidas a lo largo de los 12 meses

Por: Oralia López

En el calendario del próximo año destaca la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. ESPECIAL / AFP y CANVA

El calendario deportivo 2026 estará marcado por el Mundial 2026 en México, EU y Canadá; los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina; y el regreso del mexicano Sergio "Checo" Pérez a la F1, con su vuelta estelar al GP de México en noviembre. Aquí encontrarás las fechas destacadas de otras competencias tanto de futbol, como tenis, automovilismo y más, mes a mes.

Este es el calendario de las principales competencias deportivas que se disputarán en el año 2026, distribuidas a lo largo de los 12 meses:

Enero 2026

  • Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero: Futbol: Copa Africana de Naciones
  • Del 3 al 17: W2RC: Rally Dakar
  • 9 al 18 - Ciclismo masculino: Vuelta al Táchira (Venezuela)
  • 10 - Fórmula E: E-Prix de México
  • 18 al 1 de febrero - Tenis: Abierto de Australia
  • 20 al 25 - Ciclismo masculino: Tour Down Under (Australia)
  • 22 al 25 - WRC: Rally de Montecarlo
  • 26 al 30 - F1: Pruebas de pretemporada en Barcelona
  • 31 – Ciclismo femenino: Cadel Evans Great Ocean Road Race

Febrero 2026

  • 3 - Futbol: Inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
  • 6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina
  • 7 al 8 - Tenis: Primera ronda de clasificación de la Copa Davis
  • 8 - NFL: Super Bowl en Santa Clara (California)
  • 8 al 14 - Tenis: WTA 1000 de Doha
  • 11 al 13 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1
  • 13 al 15 - NBA: All Star Game en Los Angeles (California)
  • 15 - NBA: Juego de las Estrellas
  • 15 al 21 - Tenis: WTA 1000 de Dubái
  • 16 al 22 – Ciclismo masculino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)
  • 18 - Futbol: Final de ida de la Recopa Sudamericana
  • 18 al 20 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 2
  • 23 al 1 de marzo - Tenis - Abierto Mexicano
  • 25 - Futbol: Final de vuelta de la Recopa Sudamericana
  • 26 al 28 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1

Marzo 2026

  • 1 - IndyCar: GP de San Petersburgo - Comienzo de la temporada
  • 1 al 15 - Tenis: Masters 1000 de Indian Wells/WTA 1000 de Indian Wells
  • 6 al 17 - Beisbol: Clásico Mundial de Beisbol (EU, Japón y Puerto Rico)
  • 8 - IndyCar: GP de Phoenix
  • 8 - F1: Gran Premio de Australia - Comienzo de la temporada
  • 8 al 15 - Ciclismo masculino: París-Niza
  • 9 al 15 - Ciclismo masculino: Tirreno-Adriático (Italia)
  • 15 - F1: Gran Premio de China
  • 15 - IndyCar: GP de Arlington
  • 15 al 29 - Tenis: Masters 1000 de Miami/WTA 1000 de Miami
  • 21 – Ciclismo masculino y femenino: Milán-San Remo
  • 22 - Futbol: final de la Copa de la Liga inglesa en Londres
  • 23 al 29 – Ciclismo masculino: Vuelta a Cataluña (España)
  • 25 - Beisbol: Inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas (MLB)
  • 25 - Ciclismo masculino: Brujas - La Panne (Bélgica)
  • 29 - F1: Gran Premio de Japón
  • 29 - IndyCar: GP de Alabama
  • 29 – Ciclismo masculino y femenino: Gante-Wevelgem (Bélgica)

Abril 2026

  • 1 - Ciclismo masculino y femenino: A través de Flandes (Bélgica)
  • 4 - Remo: regata entre Oxford y Cambridge
  • 5 - Ciclismo masculino y femenino: Tour de Flandes (Bélgica)
  • 5 al 12 - Tenis: Masters 1000 de Montecarlo
  • 6 al 11 – Ciclismo masculino: Vuelta al País Vasco (España)
  • 7 al 9 - Futbol: Inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
  • 9 al 12 - Golf: Masters de Augusta
  • 12 - NBA: final de la liga regular
  • 12 - F1: Gran Premio de Bahrein
  • 12 - Ciclismo masculino y femenino: París-Roubaix (Francia)
  • 18 - NBA: inicio de los playoffs
  • 19 - F1: Gran Premio de Arabia Saudita
  • 19 - WEC: 6 horas de Imola
  • 19- IndyCar: GP de Long Beach
  • 19 – Ciclismo masculino y femenino: Amstel Gold Race (Países Bajos)
  • 20 al 3 de mayo - Tenis: Masters 1000 de Madrid, WTA 1000 de Madrid
  • 22 – Ciclismo masculino y femenino: La Flecha Valona (Bélgica)
  • 25 - Futbol masculino: Final de la Copa del Rey en Sevilla (pendiente de confirmar la fecha)
  • 26 - Ciclismo masculino y femenino: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)
  • 28 al 3 de mayo - Ciclismo masculino: Tour de Romandía (Suiza)

Mayo 2026

  • 1 - Ciclismo masculino: Eschborn-Fráncfort (Alemania)
  • 2 - Equitación: Derby de Kentucky en Louisville (Estados Unidos)
  • 3 - F1: Gran Premio de Miami
  • 4 al 17 - Tenis: Masters 1000 de Roma/WTA 1000 de Roma
  • 9 - IndyCar: GP de Indianápolis
  • 9 al 29 - Ciclismo masculino: Giro de Italia
  • 14 al 17 - Golf: Campeonato de la PGA
  • 16 - Futbol: final de la Copa de Inglaterra en Londres
  • 20 - Futbol: final de la Europa League en Estambul
  • 22, 23 o 24 - Futbol: Final de la Champions League femenina en Oslo
  • 23 - Futbol: final de la Copa de Alemania
  • 23 - Futbol: final de la Copa de Francia
  • 24 - F1: Gran Premio de Canadá
  • 24 - IndyCar: 500 millas de Indianápolis
  • 24 al 7 de junio - Tenis: Roland Garros
  • 26 al 28 - Futbol: final fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
  • 27 - Futbol: final de la Conference League en Leipzig
  • 30 - Futbol: final de la Copa de Campeones de la Concacaf
  • 30 - Futbol: final de la Champions League en Budapest
  • 31 - IndyCar: GP de Detroit

Junio 2026

  • 4 - NBA: inicio de las Finales (al mejor de 7 partidos)
  • 7 - F1: Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)
  • 7 - IndyCar: GP de Madison
  • 7 al 14 - Ciclismo masculino: Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antes Dauphiné) (Francia)
  • 9 - Futbol femenino: Última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol
  • Del 11 de junio al 19 de julio - Futbol: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
  • 14 - F1: Gran Premio de Barcelona
  • 18 al 21 - Golf: US Open
  • 21 -: Indycar: GP Road America
  • 28 - F1: Gran Premio de Austria
  • 29 al 12 de julio - Tenis: Wimbledon

Julio 2026

  • 4 al 26 - Ciclismo masculino: Tour de Francia
  • 5 - F1: Gran Premio de Gran Bretaña
  • 5 - IndyCar: GP de Mid-Ohio
  • 14 - MLB: Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas
  • 19 - F1: Gran Premio de Bélgica
  • 19 - IndyCar: GP de Nashville
  • 24 al 8 de agosto - Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo
  • 26 - F1: Gran Premio de Hungría
  • 29 - MLS: Juego de las Estrellas

Agosto 2026

  • 1 - Ciclismo masculino: Clásica de San Sebastián (España)
  • 1 al 13 - Tenis: Masters 1000 de Montreal
  • 1 al 13 - Tenis: WTA 1000 de Toronto
  • 3 al 8 – Ciclismo masculino: Vuelta a Polonia
  • 9 - IndyCar: GP de Portland
  • 13 al 24 - Tenis: WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati
  • 16 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Hamburgo (Alemania)
  • 16 - IndyCar: GP de Toronto
  • 19 al 23 – Ciclismo masculino: Renewi Tour
  • 22 al 11 de septiembre – Ciclismo masculino: Vuelta a España
  • 23 - F1: Gran Premio de los Países Bajos
  • 29 - IndyCar: GP de Milwaukee 1
  • 30 al 13 de septiembre - Tenis: US Open
  • 30 - IndyCar: GP de Milwaukee 2

Septiembre 2026

  • 6 - IndyCar: GP de Monterey - FINAL
  • 6 - F1: Gran Premio de Italia
  • 8 - Futbol: inicio de la fase de liga de la Champions League
  • 13 - F1: Gran Premio de España
  • Semana del 14 de septiembre - Tenis: Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis
  • 26 - F1: Gran Premio de Azerbaiyán
  • 30 al 11 de octubre - Tenis: WTA 1000 de Pekín

Octubre 2026

  • Calendario sin revelar - Beisbol: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)
  • Del 7 al 18 - Tenis: Masters 1000 de Shanghái
  • 10 - Ciclismo masculino: Giro de Lombardía (Italia)
  • 11 - F1: Gran Premio de Singapur
  • 12 al 18 - Tenis: WTA 1000 de Wuhan
  • 25 - F1: Gran Premio de Estados Unidos
  • 29 - MLB: Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas

Noviembre 2026

  • 1 - F1: Gran Premio de México
  • 2 al 8 - Tenis: Masters 1000 de París
  • 7 - Futbol: Final de la MLS
  • 7 al 14 - Tenis: Finales WTA en Riad
  • 8 - F1: Gran Premio de Brasil
  • 15 al 22 - Tenis: Finales ATP
  • 21 - Futbol masculino: Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)
  • 21 - F1: Gran Premio de Las Vegas
  • Semana del 23 de noviembre - Tenis: Fase final de la Copa Davis
  • 28 - Futbol masculino: Final de la Copa Libertadores en Montevideo
  • 29 - F1: Gran Premio de Qatar

Diciembre 2026

  • 6 - F1: Gran Premio de Abu Dabi - FINAL

Este calendario de eventos deportivos 2026 se actualiza constantemente conforme se confirman horarios oficiales.

*Con información de AFP

