El calendario deportivo 2026 estará marcado por el Mundial 2026 en México, EU y Canadá; los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina; y el regreso del mexicano Sergio "Checo" Pérez a la F1, con su vuelta estelar al GP de México en noviembre. Aquí encontrarás las fechas destacadas de otras competencias tanto de futbol, como tenis, automovilismo y más, mes a mes.

Este es el calendario de las principales competencias deportivas que se disputarán en el año 2026, distribuidas a lo largo de los 12 meses:

Enero 2026

Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero: Futbol: Copa Africana de Naciones

Del 3 al 17: W2RC: Rally Dakar

9 al 18 - Ciclismo masculino: Vuelta al Táchira (Venezuela)

10 - Fórmula E: E-Prix de México

18 al 1 de febrero - Tenis: Abierto de Australia

20 al 25 - Ciclismo masculino: Tour Down Under (Australia)

22 al 25 - WRC: Rally de Montecarlo

26 al 30 - F1: Pruebas de pretemporada en Barcelona

31 – Ciclismo femenino: Cadel Evans Great Ocean Road Race

Febrero 2026

3 - Futbol: Inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

7 al 8 - Tenis: Primera ronda de clasificación de la Copa Davis

8 - NFL: Super Bowl en Santa Clara (California)

8 al 14 - Tenis: WTA 1000 de Doha

11 al 13 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1

13 al 15 - NBA: All Star Game en Los Angeles (California)

15 - NBA: Juego de las Estrellas

15 al 21 - Tenis: WTA 1000 de Dubái

16 al 22 – Ciclismo masculino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)

18 - Futbol: Final de ida de la Recopa Sudamericana

18 al 20 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 2

23 al 1 de marzo - Tenis - Abierto Mexicano

25 - Futbol: Final de vuelta de la Recopa Sudamericana

26 al 28 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1

Marzo 2026

1 - IndyCar: GP de San Petersburgo - Comienzo de la temporada

1 al 15 - Tenis: Masters 1000 de Indian Wells/WTA 1000 de Indian Wells

6 al 17 - Beisbol: Clásico Mundial de Beisbol (EU, Japón y Puerto Rico)

8 - IndyCar: GP de Phoenix

8 - F1: Gran Premio de Australia - Comienzo de la temporada

8 al 15 - Ciclismo masculino: París-Niza

9 al 15 - Ciclismo masculino: Tirreno-Adriático (Italia)

15 - F1: Gran Premio de China

15 - IndyCar: GP de Arlington

15 al 29 - Tenis: Masters 1000 de Miami/WTA 1000 de Miami

21 – Ciclismo masculino y femenino: Milán-San Remo

22 - Futbol: final de la Copa de la Liga inglesa en Londres

23 al 29 – Ciclismo masculino: Vuelta a Cataluña (España)

25 - Beisbol: Inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas (MLB)

25 - Ciclismo masculino: Brujas - La Panne (Bélgica)

29 - F1: Gran Premio de Japón

29 - IndyCar: GP de Alabama

29 – Ciclismo masculino y femenino: Gante-Wevelgem (Bélgica)

Abril 2026

1 - Ciclismo masculino y femenino: A través de Flandes (Bélgica)

4 - Remo: regata entre Oxford y Cambridge

5 - Ciclismo masculino y femenino: Tour de Flandes (Bélgica)

5 al 12 - Tenis: Masters 1000 de Montecarlo

6 al 11 – Ciclismo masculino: Vuelta al País Vasco (España)

7 al 9 - Futbol: Inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

9 al 12 - Golf: Masters de Augusta

12 - NBA: final de la liga regular

12 - F1: Gran Premio de Bahrein

12 - Ciclismo masculino y femenino: París-Roubaix (Francia)

18 - NBA: inicio de los playoffs

19 - F1: Gran Premio de Arabia Saudita

19 - WEC: 6 horas de Imola

19- IndyCar: GP de Long Beach

19 – Ciclismo masculino y femenino: Amstel Gold Race (Países Bajos)

20 al 3 de mayo - Tenis: Masters 1000 de Madrid, WTA 1000 de Madrid

22 – Ciclismo masculino y femenino: La Flecha Valona (Bélgica)

25 - Futbol masculino: Final de la Copa del Rey en Sevilla (pendiente de confirmar la fecha)

26 - Ciclismo masculino y femenino: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)

28 al 3 de mayo - Ciclismo masculino: Tour de Romandía (Suiza)

Mayo 2026

1 - Ciclismo masculino: Eschborn-Fráncfort (Alemania)

2 - Equitación: Derby de Kentucky en Louisville (Estados Unidos)

3 - F1: Gran Premio de Miami

4 al 17 - Tenis: Masters 1000 de Roma/WTA 1000 de Roma

9 - IndyCar: GP de Indianápolis

9 al 29 - Ciclismo masculino: Giro de Italia

14 al 17 - Golf: Campeonato de la PGA

16 - Futbol: final de la Copa de Inglaterra en Londres

20 - Futbol: final de la Europa League en Estambul

22, 23 o 24 - Futbol: Final de la Champions League femenina en Oslo

23 - Futbol: final de la Copa de Alemania

23 - Futbol: final de la Copa de Francia

24 - F1: Gran Premio de Canadá

24 - IndyCar: 500 millas de Indianápolis

24 al 7 de junio - Tenis: Roland Garros

26 al 28 - Futbol: final fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

27 - Futbol: final de la Conference League en Leipzig

30 - Futbol: final de la Copa de Campeones de la Concacaf

30 - Futbol: final de la Champions League en Budapest

31 - IndyCar: GP de Detroit

Junio 2026

4 - NBA: inicio de las Finales (al mejor de 7 partidos)

7 - F1: Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)

7 - IndyCar: GP de Madison

7 al 14 - Ciclismo masculino: Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antes Dauphiné) (Francia)

9 - Futbol femenino: Última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol

Del 11 de junio al 19 de julio - Futbol: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

14 - F1: Gran Premio de Barcelona

18 al 21 - Golf: US Open

21 -: Indycar: GP Road America

28 - F1: Gran Premio de Austria

29 al 12 de julio - Tenis: Wimbledon

Julio 2026

4 al 26 - Ciclismo masculino: Tour de Francia

5 - F1: Gran Premio de Gran Bretaña

5 - IndyCar: GP de Mid-Ohio

14 - MLB: Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas

19 - F1: Gran Premio de Bélgica

19 - IndyCar: GP de Nashville

24 al 8 de agosto - Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo

26 - F1: Gran Premio de Hungría

29 - MLS: Juego de las Estrellas

Agosto 2026

1 - Ciclismo masculino: Clásica de San Sebastián (España)

1 al 13 - Tenis: Masters 1000 de Montreal

1 al 13 - Tenis: WTA 1000 de Toronto

3 al 8 – Ciclismo masculino: Vuelta a Polonia

9 - IndyCar: GP de Portland

13 al 24 - Tenis: WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati

16 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Hamburgo (Alemania)

16 - IndyCar: GP de Toronto

19 al 23 – Ciclismo masculino: Renewi Tour

22 al 11 de septiembre – Ciclismo masculino: Vuelta a España

23 - F1: Gran Premio de los Países Bajos

29 - IndyCar: GP de Milwaukee 1

30 al 13 de septiembre - Tenis: US Open

30 - IndyCar: GP de Milwaukee 2

Septiembre 2026

6 - IndyCar: GP de Monterey - FINAL

6 - F1: Gran Premio de Italia

8 - Futbol: inicio de la fase de liga de la Champions League

13 - F1: Gran Premio de España

Semana del 14 de septiembre - Tenis: Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis

26 - F1: Gran Premio de Azerbaiyán

30 al 11 de octubre - Tenis: WTA 1000 de Pekín

Octubre 2026

Calendario sin revelar - Beisbol: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)

Del 7 al 18 - Tenis: Masters 1000 de Shanghái

10 - Ciclismo masculino: Giro de Lombardía (Italia)

11 - F1: Gran Premio de Singapur

12 al 18 - Tenis: WTA 1000 de Wuhan

25 - F1: Gran Premio de Estados Unidos

29 - MLB: Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas

Noviembre 2026

1 - F1: Gran Premio de México

2 al 8 - Tenis: Masters 1000 de París

7 - Futbol: Final de la MLS

7 al 14 - Tenis: Finales WTA en Riad

8 - F1: Gran Premio de Brasil

15 al 22 - Tenis: Finales ATP

21 - Futbol masculino: Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)

21 - F1: Gran Premio de Las Vegas

Semana del 23 de noviembre - Tenis: Fase final de la Copa Davis

28 - Futbol masculino: Final de la Copa Libertadores en Montevideo

29 - F1: Gran Premio de Qatar

Diciembre 2026

6 - F1: Gran Premio de Abu Dabi - FINAL

Este calendario de eventos deportivos 2026 se actualiza constantemente conforme se confirman horarios oficiales.

