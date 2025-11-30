Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Qatar y en una nueva exhibición de su talento, el neerlandés Max Verstappen se quedó con el primer lugar, por encima de Oscar Piastri y Carlos Sainz, quienes completaron el podio, dejando la lucha por el campeonato de pilotos de la F1 al rojo vivo.En el cuarto lugar se ubicó Lando Norris, quien se mantiene en la cima, pero no tiene asegurado el campeonato, que se definirá en la última carrera del año.En la última carrera del año, en el Gran Premio de Abu Dhabi, se definirá al nuevo campeón.Si Verstappen quiere ser campeón del mundo una vez más, debe quedar en primer lugar y Norris en cuarto, quinto o peor.Si Piastri quiere ser campeón, le sirve ganar en Abu Dhabi y que Verstappen quede en segundo lugar y Norris en sexto.Norris tiene más escenarios a su favor, ya que, entrando al podio, sin importar quién gane, tiene asegurado el título. Incluso como cuarto, quinto y sexto lugar tiene posibilidades de llevarse el campeonato. SV