F1: Horario y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Mónaco 2026 y a Checo Pérez

La temporada de la Fórmula 1 (F1) llega a su punto más glamuroso con la sexta carrera del calendario, considerando las cancelaciones de Arabia Saudita y Bahréin. El campeonato mundial aterriza en el Principado para el Gran Premio de Mónaco, en un momento de alta tensión deportiva, donde las escuderías buscan consolidar sus proyectos bajo el nuevo reglamento. Además, este fin de semana marcará la sexta carrera de Checo Pérez con Cadillac, un reto mayúsculo para el mexicano en su proceso de adaptación al nuevo equipo estadounidense.

Las actividades del Gran Premio se llevarán a cabo del viernes 5 al domingo 7 de junio, teniendo como escenario el mítico Circuit de Monaco, ubicado en las serpenteantes calles de Montecarlo.

Para esta edición, los pilotos deberán completar 78 vueltas al trazado, el cual cuenta con una longitud de 3.337 kilómetros. La carrera principal está programada para el domingo 7 de junio a las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

El circuito del GP de Mónaco es la joya de la Fórmula 1 y forma parte de la codiciada triple corona del automovilismo. Sus estrechas calles, la cercanía de los muros y la icónica curva de Loews (la más lenta de todo el calendario) no perdonan el más mínimo error.

La posición en la parrilla de salida es vital, ya que los rebases en pista son prácticamente imposibles. Esto convierte a la sesión de clasificación del sábado en la más determinante de todo el año, exigiendo a los pilotos rozar las barreras para conseguir la codiciada pole position.

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Horario y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Mónaco 2026 y a "Checo" Pérez con Cadillac

A continuación, te presentamos la programación completa para que no te pierdas ninguna sesión del fin de semana bajo el formato tradicional en las calles de Montecarlo:

Evento Fecha Horario Primera prueba libre Viernes 5 de junio 05:30 hrs Segunda prueba libre Viernes 5 de junio 09:00 hrs Tercera prueba libre Sábado 6 de junio 04:30 hrs Clasificación (Qualy) Sábado 6 de junio 08:00 hrs GP de Mónaco 2026 Domingo 7 de junio 07:00 hrs

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Mónaco 2026

Para disfrutar de toda la adrenalina del automovilismo y apoyar al piloto tapatío Sergio Pérez, aquí tienes los datos de transmisión:

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 7 de junio, 07:00 hrs

Domingo 7 de junio, 07:00 hrs Sede: Circuit de Monaco, Montecarlo, Mónaco

Circuit de Monaco, Montecarlo, Mónaco Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

¿Cómo llegan Checo Pérez y los otros pilotos a la carrera?

El campeonato mundial de 2026 ha iniciado con un dominio sorpresivo por parte de Mercedes. El joven italiano Kimi Antonelli llega a Mónaco como el actual líder del mundial, demostrando una madurez excepcional en las primeras cinco fechas. Sus principales contendientes son su compañero de equipo, George Russell, y la dupla de Ferrari conformada por el local Charles Leclerc y el veterano Lewis Hamilton, quienes buscan recortar distancias en la tabla general.

Por su parte, Sergio "Checo" Pérez continúa su labor de desarrollo y adaptación en la naciente escudería Cadillac. El mexicano se encuentra peleando en la zona baja del campeonato, buscando maximizar el rendimiento de su monoplaza para sumar puntos. La experiencia de Pérez en circuitos callejeros, donde históricamente ha brillado y ya sabe lo que es ganar, será un factor clave para las aspiraciones del equipo estadounidense este fin de semana.

El contexto deportivo rumbo al GP de Mónaco sugiere una batalla estratégica. Con un líder sólido pero acechado por la presión de Ferrari en casa de Leclerc, y un pelotón medio sumamente apretado, la precisión de los pilotos y las decisiones en el muro de boxes definirán el rumbo de esta histórica carrera.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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