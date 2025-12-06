Max Verstappen afrontará este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi con la mira puesta en asegurar el título de campeón mundial de pilotos, y lo hará desde una posición inmejorable: la pole. Tras una clasificación precisa y contundente, el neerlandés destacó un punto clave en su rendimiento: la ayuda de su compañero Yuki Tsunoda, cuyo rebufo resultó determinante para sellar la vuelta más rápida en Yas Marina.

Verstappen no dudó en agradecer al equipo Red Bull y, especialmente, a Tsunoda, reconociendo que su colaboración marcó diferencia en un momento decisivo. “Los ajustes finales que hicimos al caer la noche parece que nos ayudaron y, durante la clasificación, fuimos mejorando de buena manera”, explicó, subrayando el trabajo conjunto dentro del garaje.

El neerlandés detalló que en la Q2 enfrentó un pequeño desafío por el uso de neumáticos usados, pero la sorpresa llegó después. “Para ser honesto, me sorprendió un poco en la primera vuelta cuánto rendimiento adicional me dieron los neumáticos nuevos”, comentó. En ese punto, la aportación de Tsunoda se volvió fundamental. “Fue una buena vuelta desde el inicio, con un poco de ayuda también de Yuki con el rebufo. Así que fue muy amable de su parte renunciar a una de sus vueltas”, reconoció Verstappen, valorando el sacrificio del japonés para maximizar sus opciones.

Si bien en su segundo intento dudó que pudiera mejorar sin el mismo rebufo, logró encontrar tiempo adicional: “Nuevamente encontré un poco más de tiempo en las curvas, y eso me dio un poco más de margen”. Con ello, el tetracampeón aseguró una pole sólida que lo acerca a un nuevo título.

Aun así, Verstappen mantuvo cautela de cara al domingo. “La gran incógnita es si podremos mantener ese nivel en la carrera”, señaló. Con un auto competitivo, un equipo alineado y el respaldo estratégico de Tsunoda, el neerlandés encarará la última batalla del año en control total de su destino.

SV