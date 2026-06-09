Esteban Solari es nueva opción de Pumas; estos son los cuatro candidatos para relevar a Efraín Juárez

Ayer los Pumas oficializaron la salida de Efraín Juárez de su dirección técnica, mientras que Pachuca confirmó que Esteban Solari dejó de ser entrenador del equipo, movimientos que parecen estar relacionados y ofrecen pistas sobre el futuro del banquillo universitario.

"El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de dialogar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales", se lee en el comunicado difundido en redes sociales.

Los rumores sobre la posible salida de Juárez comenzaron el mismo día de la final perdida ante Cruz Azul, aunque en su momento fueron desmentidos por David Baldwin, representante del técnico. Trascendió que el estratega tenía ofertas de equipos de Escocia, España y Bélgica, aunque no ha habido más información al respecto.

La búsqueda de su sustituto comienza a tomar forma, y Esteban Solari se sumó a la lista de candidatos tras dejar al equipo de la Bella Airosa. "Reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari y su cuerpo técnico, por lo que solo queda nuestro agradecimiento y deseos de éxito en sus futuros proyectos", indicó Pachuca en su comunicado.

Según el periodista deportivo César Luis Merlo, además de Solari, los Pumas podrían empezar a negociar esta misma semana con Robert Dante Siboldi, Memo Vázquez y Diego Alonso. Merlo también recuperó un fragmento de una entrevista previa a Solari, en la que el técnico señala que su etapa como jugador en Pumas (2007-2008) fue una época feliz y que esperaba regresar algún día a la institución.

Balance de Esteban Solari en Pachuca

El argentino llevó a los Tuzos a semifinales del Clausura 2026, donde cayeron ante Pumas, líder de la fase regular. Solari contribuyó a la mejora del rendimiento del equipo durante el torneo, dirigiendo 23 partidos, con 13 victorias, cuatro empates y seis derrotas, además de registrar 33 goles a favor y 23 en contra.

La temporada de Pumas bajo la dirección de Efraín Juárez

En el Clausura 2026, los Pumas finalizaron en el primer lugar con 36 puntos. Fueron la mejor ofensiva del campeonato, con 34 goles anotados, y la segunda mejor defensa, con 17 tantos recibidos. Además, terminaron la fase regular con 46 puntos en la tabla de fair play, la quinta mejor marca de la liga.