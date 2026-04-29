¡Castigo ejemplar! El argentino Esteban Andrada, ex portero de Rayados de Monterrey y actualmente del Zaragoza, recibió 13 partidos de suspensión tras agredir con un puñetazo en el rostro a Jorge Pulido, defensa y capitán del Huesca. Este incidente tuvo lugar durante el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion, correspondiente a la Segunda División del futbol de España, disputado el pasado domingo 26 de abril.

Los motivos de la sanción del Comité de Disciplina a Esteban Andrada

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol (RFEF) determinó un castigo ejemplar para el exjugador de Boca Juniors y del Monterrey. La sanción se divide en un encuentro de suspensión por doble amonestación y la consiguiente expulsión, sumado a doce partidos adicionales en estricta aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1).

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La decisión de imponer este castigo en su grado máximo se tomó tras evaluar todas las circunstancias de la acción. Según el reporte del Comité, el cual no recibió ninguna alegación por parte del Zaragoza, el arquero argentino no depuso su actitud y mantuvo un ánimo confrontativo en todo momento. Además, se consideró la fuerza excesiva de la agresión, el daño causado a Jorge Pulido —quien resultó con un hematoma en el pómulo izquierdo— y la necesidad de que intervinieran las Fuerzas de Seguridad. El organismo también destacó la imagen proyectada, señalando que trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad a los participantes.

El caos en el minuto 99 del partido

El enfrentamiento en el campo se desató en el tiempo agregado, específicamente en el minuto 99, cuando el marcador se encontraba 1-0 a favor del Huesca. En un partido muy disputado debido a que ambos equipos están hundidos en la parte baja de la clasificación y luchan por la permanencia, Esteban Andrada empujó a Pulido al suelo cuando este se acercó a su posición.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

Tras recibir la segunda tarjeta amarilla por el empujón, el arquero perdió el control, corrió detrás del capitán del Huesca y le propinó un potente puñetazo de derecha en la cara. Este acto desencadenó una pelea entre los jugadores y los miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. En medio de la trifulca, el portero rival, Dani Jiménez, llegó corriendo y golpeó a Andrada en la parte posterior de la cabeza, lo que le valió la tarjeta roja directa. El final caótico también dejó como saldo la expulsión de Dani Tasende, jugador del Zaragoza.

El arrepentimiento de Esteban Andrada y la postura del Zaragoza

Luego de los incidentes, Esteban Andrada ofreció disculpas públicas por su comportamiento en el terreno de juego. "La verdad es que estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy", declaró el arquero. Asimismo, explicó que fue una situación límite en la que se salió de contexto y reaccionó de esa forma, asegurando que está consciente de su error y que no lo volvería a hacer.

Por su parte, el Zaragoza emitió un comunicado oficial en el que indicó que analizará las acciones de su portero y adoptará las medidas disciplinarias correspondientes al interior de la institución. El equipo condenó rotundamente lo sucedido, calificando las imágenes como lamentables y señalando que la acción ha manchado de manera inaceptable un partido de futbol de especial trascendencia para la región, un hecho que consideran totalmente inadmisible.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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