La jornada del futbol de este miércoles 29 de abril de 2026 presenta una amplia agenda con actividad internacional, torneos continentales, balompié femenil y encuentros en diversas ligas del mundo. Dentro de la programación sobresalen partidos de la Champions League, la Copa Libertadores, la Concacaf Champions Cup y la Liga MX Femenil, entre otras competencias relevantes.

Desde las primeras horas del día habrá futbol en vivo con encuentros en Medio Oriente, mientras que para el mediodía y la noche llegarán los duelos más atractivos de la jornada. El calendario que aquí te presentamos reúne los horarios y canales para seguir los partidos de hoy y no perderse ningún detalle de la actividad.

Partidos HOY miércoles 29 de abril de 2026 - Champions League EN VIVO

Atlético de Madrid vs Arsenal | 13:00 | FOX, FOX One |

Partidos HOY miércoles 29 de abril de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs Monterrey | 19:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, Nu9ve |

Juárez vs América | 21:00 | Tubi, FOX One |

Partidos HOY miércoles 29 de abril de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Los Angeles FC vs Toluca | 20:30 | FOX One, FOX |

Partidos HOY miércoles 29 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Mirassol vs Always Ready | 16:00 | Disney+ Premium|

Platense vs Santa Fe | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Barcelona SC vs CDU Católica | 18:00 | Disney+ Premium |

Estudiantes LP vs CR Flamengo | 18:30 | Disney+ Premium |

Cerro Porteño vs Palmeiras | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 4|

Universitario vs Nacional | 20:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY miércoles 29 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Caracas FC vs Racing Avellaneda | 16:00 | Disney+ Premium |

CA Juventud vs Puerto Cabello | 16:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY miércoles 29 de abril de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Al Nassr vs Al Ahli | 12:00 | FOX+, FOX One |

Sigue de cerca los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos más destacados del día a través de EL INFORMADOR, donde encontrarás un seguimiento puntual del futbol. Durante la jornada, te compartiremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, además de reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender a profundidad el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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