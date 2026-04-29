Adiós, Puma: la decisión de Chivas de Guadalajara antes de terminar el contrato con la marca alemana de jerseys

Es un secreto a voces que Puma dejará de ser el fabricante del jersey de las Chivas, pero antes de que finalice su contrato habrá una camiseta especial para conmemorar los 120 años del club.

La marca alemana difundió ayer un video promocional con el que parece confirmar la nueva prenda, sin revelar su apariencia.

En el clip aparecen José Castillo y Diego Campillo a las afueras del Estadio Akron, recargados en un auto clásico y en actitud de espera. Ahí reciben una caja con el logotipo de Puma y el antiguo escudo de Chivas, el de la C y la G entrelazadas. Ambos hacen muecas de sorpresa al abrirla.

El contrato de patrocinio entre Puma y Chivas terminará en junio, por lo que esta última camiseta saldrá antes de esa fecha.

Cabe recordar que en la línea actual de Puma ya hay un jersey retro de Chivas, lanzado en 2016 con motivo del aniversario 110. Este presenta el antiguo escudo y cordones en el cuello que recuerdan la indumentaria de los primeros años del futbol profesional.

La primera vez que se recurrió a un modelo retro fue en el centenario del equipo, idéntico al primer uniforme, aunque con materiales modernos. Esta camiseta fue fabricada por Reebok.

¿Quién fabricará el nuevo uniforme de Chivas?

Los rumores apuntan a que, una vez que Chivas y Puma terminen su contrato, será Nike quien vista al Rebaño Sagrado, comenzando con las camisetas oficiales a partir del torneo Apertura 2026.

Será la segunda etapa de la marca estadounidense con el Guadalajara, pues ya fue su patrocinador entre 1992 y 1997.

Después vinieron los uniformes de Atlética (1997-2002), un uniforme sin publicidad fabricado por el propio club durante la gestión de Jorge Vergara (2002-2003); Reebok (2004-2011), Adidas (2011-2016) y Puma, desde 2016 hasta ahora.