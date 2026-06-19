Mundial 2026: ¿Qué partidos van por ViX hoy 19 de junio?

¿No quieres perderte a las grandes potencias en acción? Hoy, 19 de junio, el Mundial nos regala una jornada vibrante con Brasil y Estados Unidos como protagonistas. Descubre exactamente qué partidos podrás disfrutar a través de ViX Premium y organiza tu tarde de fútbol sin complicaciones.

La fiebre mundialista continúa a todo lo que da en esta emocionante fase de grupos, y la cartelera de este viernes promete llevar las emociones al límite. Los aficionados mexicanos buscan constantemente las mejores opciones y plataformas para seguir cada minuto del torneo más importante del planeta.

Para quienes prefieren la comodidad del streaming desde cualquier dispositivo, ViX Premium se ha consolidado como la plataforma aliada durante esta justa deportiva. Hoy, la aplicación ofrecerá acceso directo a encuentros clave que podrían definir el rumbo definitivo de los competidos Grupos C y D.

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026?

La intensa actividad de este viernes 19 de junio incluye cuatro enfrentamientos de altísimo calibre, distribuidos en diferentes sedes espectaculares de Norteamérica. Las selecciones involucradas buscan sumar puntos vitales para acercarse a la ansiada clasificación a la fase eliminatoria del torneo.

El primer gran duelo de la jornada pondrá frente a frente a la selección de Estados Unidos y su similar de Australia en el imponente Seattle Stadium. Los anfitriones norteamericanos intentarán mantener su racha ganadora tras haber logrado un debut verdaderamente arrollador.

Más tarde, la atención de los aficionados se trasladará al Boston Stadium, donde Escocia se medirá ante Marruecos en un choque de pronóstico totalmente reservado. Los marroquíes, siempre peligrosos y sorprendentes, buscan su primera victoria tras empatar en su presentación inicial.

El plato fuerte para millones de seguidores llegará por la noche con la esperada presentación de la Selección de Brasil, que enfrentará a Haití en la ciudad de Filadelfia. La Canarinha está obligada a dar un golpe de autoridad y regalar espectáculo en la cancha.

Finalmente, la jornada futbolera cerrará con un duelo de vida o muerte entre Turquía y Paraguay en el estadio de la Bahía de San Francisco. Ambas escuadras necesitan urgentemente conseguir la victoria para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

Horarios y transmisiones por ViX Premium en México

Saber exactamente el cuándo y el dónde es fundamental para no perderte ni un solo gol de esta apasionante jornada mundialista. En territorio mexicano, los derechos de transmisión están divididos, pero el formato de streaming ofrece una flexibilidad inigualable para los fans.

A través de la señal de ViX Premium, los usuarios suscritos podrán seguir de cerca las acciones de los partidos más atractivos del día. Esta popular plataforma de TelevisaUnivision complementa a la perfección la oferta de canales de televisión abierta y la señal de paga de TUDN.

El vibrante encuentro entre los estadounidenses y los australianos arrancará en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Será la oportunidad perfecta para disfrutar del mejor fútbol internacional justo a la hora de la comida, ya sea en casa o en la oficina.

Por su parte, el esperado choque de los astros brasileños contra la aguerrida escuadra caribeña dará inicio a las 19:30 horas. Este horario estelar de viernes garantiza una enorme audiencia dispuesta a ver el jogo bonito en su máxima expresión y con la mejor calidad de imagen.

El cierre de la jornada entre los combinados de Turquía y Paraguay está programado para las 22:00 horas, un horario ideal para los más noctámbulos. Este partido también estará disponible en las plataformas digitales para culminar el día con muchísima intensidad y dramatismo.

Recomendaciones para disfrutar la jornada mundialista

Para que tu experiencia como espectador sea verdaderamente inmejorable, es vital prepararse adecuadamente antes de que el árbitro haga sonar su silbato. Preparar tu entorno y tus dispositivos es casi tan importante como conocer las estadísticas del partido mismo.

Aquí tienes una lista de recomendaciones para que no te pierdas ningún detalle de la transmisión de hoy:

Verifica tu conexión: Asegúrate de tener un internet estable para que la transmisión no sufra molestas interrupciones.

Asegúrate de tener un internet estable para que la transmisión no sufra molestas interrupciones. Actualiza la app: Revisa que la aplicación en tu Smart TV o celular esté en su última versión disponible.

Revisa que la aplicación en tu Smart TV o celular esté en su última versión disponible. Horarios: Recuerda que todos los horarios mencionados corresponden al tiempo del centro de México.

El Mundial 2026 está demostrando, partido a partido, ser un torneo lleno de sorpresas mayúsculas, goles espectaculares y emociones a flor de piel. Cada encuentro escribe una historia completamente nueva y la cartelera de hoy tiene absolutamente todos los ingredientes para ser memorable.

No dejes que te cuenten los resultados en redes sociales y vive la pasión del fútbol conectándote a las transmisiones oficiales en el momento exacto. Prepara tu camiseta favorita, elige tu asiento más cómodo frente a la pantalla y disfruta de este viernes mundialista al máximo nivel.

CT