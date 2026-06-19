Estados Unidos se convirtió en el segundo clasificado a Dieciseisavos de Final por la Copa Mundial 2026 de la FIFA tras derrotar 2-0 a la Selección de Australia en el Estadio Seattle.Cameron Burgess, seleccionado australiano, fue pieza clave para el triunfo de los estadounidenses, pues abrió el marcador para los coanfitriones al minuto 11' tras anotar un autogol.Alex Freeman llegó previo al segundo tiempo para marcar el segundo tanto que ahora catapulta a los Estados Unidos a los Dieciseisavos de Final, por detrás de México, quien se impuso el pasado 18 de junio ante Corea del Sur.En breve, más información…