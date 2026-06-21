Domingo, 21 de Junio 2026

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Bélgica e Irán quedan igualados en puntos tras un partido sin goles

Las selecciones de Bélgica e Irán iniciaron el compromiso con el objetivo de obtener la victoria y encabezar su categoría, pero ninguna lo consiguió

Por: Fabián Flores

El camino por el liderato y la clasificación a dieciseisavos de final queda libre para Nueva Zelanda y Egipto. EFE/EPA/C. Torres

El camino por el liderato y la clasificación a dieciseisavos de final queda libre para Nueva Zelanda y Egipto. EFE/EPA/C. Torres

Las selecciones de Bélgica e Irán concluyeron el partido de este domingo 21 de junio con un empate sin goles, por lo que cada una sumó un punto y se mantienen igualadas en la tabla del Grupo G de la Copa Mundial 2026.

Ambas escuadras iniciaron el compromiso con el objetivo de obtener la victoria y encabezar su categoría, pero ninguna lo consiguió.

De este modo, el camino por el liderato y la clasificación a Dieciseisavos de Final queda libre para Nueva Zelanda y Egipto, que se verán las caras este domingo en Vancouver, Canadá.

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