La actividad del Grupo I de la Copa Mundial 2026 de la FIFA continuará este martes con el enfrentamiento entre Irak y Noruega en el Estado de Boston. El encuentro marcará el debut de ambas selecciones en un sector que también integran Francia y Senegal, considerado uno de los grupos con mayor nivel competitivo del torneo .

Para Noruega, el partido representa el regreso a una Copa del Mundo después de 28 años . Su última participación fue en Francia 1998 , cuando alcanzó los octavos de final. Desde entonces, la selección nórdica acumuló varias eliminaciones en fases clasificatorias, hasta concretar su regreso a la máxima competencia internacional.

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken llega como favorito para imponerse a Irak y también como uno de los principales candidatos para quedarse con el primer lugar del Grupo I. Su clasificación fue una de las más sólidas entre las selecciones europeas , al completar una campaña perfecta con ocho victorias en ocho partidos , 37 goles anotados y apenas cinco recibidos. Además, terminó por delante de selecciones como Italia e Israel.

Las expectativas de Noruega recaen en un nombre: Haaland

Gran parte de las expectativas recaen en Erling Haaland, quien disputará su primera Copa del Mundo . El delantero noruego fue el máximo anotador de las eliminatorias europeas con 16 goles y llega al torneo como una de las figuras a seguir en la lucha por el título de goleo.

Haaland encabeza una generación que también cuenta con Martin Ødegaard, capitán del equipo, además de futbolistas como Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Sander Berge y Kristoffer Ajer. La combinación entre experiencia internacional y continuidad en el proceso ha colocado a Noruega entre las selecciones que buscarán avanzar a la fase de eliminación directa.

En los días previos al compromiso, Ødegaard descartó cualquier preocupación física y confirmó que está listo para el debut. El propio Solbakken señaló que tanto el mediocampista como Haaland se encuentran disponibles para iniciar el torneo.

Irak, de nuevo en el Mundial desde el 86

Irak, por su parte, vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde México 1986 . El equipo asiático recorrió un largo camino para conseguir su clasificación y terminó obteniendo el boleto mediante el repechaje internacional. Ahora buscará sumar sus primeros puntos en la historia del torneo y conseguir una victoria que le permita competir por un lugar en la siguiente ronda.

La selección iraquí cuenta con jugadores como Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi, quienes serán las principales referencias ofensivas del equipo dirigido por Graham Arnold. El conjunto asiático intentará apoyarse en el orden defensivo y en las transiciones rápidas para contener el potencial ofensivo de los europeos.

El Grupo I debuta hoy

Las posibles alineaciones apuntan a que Irak jugaría con Jalal Hassan; Rebin Sulaka, Frans Putros, Merchas Doski y Zaid Tahseen; Amir Al-Ammari, Osama Rashid, Ibrahim Bayesh y Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. Noruega respondería con Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe; Sander Berge, Martin Ødegaard y Fredrik Aursnes; Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sørloth.

Con Francia y Senegal como los otros contendientes del grupo, ambos equipos saben que los puntos en disputa pueden resultar determinantes. Noruega intentará confirmar las expectativas que la rodean desde las eliminatorias, mientras que Irak buscará comenzar su regreso mundialista con un resultado que modifique los pronósticos del sector .

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FF