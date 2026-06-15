La actividad del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA continuará este martes con el enfrentamiento entre Austria y Jordania en el Estadio de California. El encuentro corresponde a la primera jornada de un sector que también integran Argentina y Argelia, por lo que ambos equipos saben que los puntos en disputa pueden tener un peso importante en la lucha por la clasificación .

Austria llega a este compromiso como favorita para quedarse con la victoria y como una de las selecciones que aspiran a disputar el liderato del grupo junto con Argentina. Del otro lado aparece Jordania, que afronta su primera participación mundialista y que inicia el torneo con el objetivo de competir en un sector donde parte como el equipo con menos experiencia internacional.

Austria está de vuelta

El conjunto europeo vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998 . Durante casi tres décadas, Austria acumuló intentos fallidos de clasificación, hasta consolidar un proyecto encabezado por Ralf Rangnick que logró devolver al país a la máxima competencia internacional.

La clasificación austríaca estuvo respaldada por una estructura de juego basada en la presión, la recuperación rápida del balón y la participación de futbolistas que militan en las principales ligas europeas. Ese proceso ha permitido que Austria llegue al Mundial con expectativas de avanzar a la ronda de eliminación directa.

Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparecen David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner y Marko Arnautovic. La experiencia de estos jugadores ha sido uno de los pilares de una selección que durante los últimos años consiguió resultados importantes tanto en competencias oficiales como en partidos de preparación.

El propio Alaba llega a la Copa del Mundo como uno de los referentes del vestidor. El defensor y capitán representa a una generación que ha buscado devolver a Austria al protagonismo internacional . Junto a Sabitzer y Arnautovic, conforma la base de un equipo que intentará comenzar el torneo con tres puntos.

Jordania en el Mundial, con una posición complicada

La situación es distinta para Jordania. La selección asiática protagoniza una de las historias más importantes de esta Copa del Mundo al disputar por primera vez una fase inicial . El boleto mundialista fue resultado de un proceso que tomó fuerza tras su destacada actuación en la Copa Asiática y que terminó con una clasificación histórica para el futbol jordano.

Sin embargo, el reto para los dirigidos por Jamal Sellami será importante. Compartir grupo con Argentina, Austria y Argelia coloca a Jordania en una posición complicada desde el inicio del torneo. En los análisis previos aparece como víctima tanto para este encuentro como para la pelea por los boletos disponibles hacia la siguiente ronda.

Pese a ello, el equipo asiático confía en competir a partir del orden táctico y de las transiciones rápidas. Su principal figura es Mousa Al-Tamari, atacante que se ha convertido en el referente ofensivo de la selección y sobre quien recaen gran parte de las posibilidades de generar peligro en campo rival.

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Además de Al-Tamari, Jordania cuenta con futbolistas como Yazan Al-Naimat, Noor Al-Rawabdeh y Abdullah Nasib, quienes fueron piezas importantes durante el proceso clasificatorio. La intención del conjunto asiático será mantenerse en el partido el mayor tiempo posible y aprovechar cualquier oportunidad que pueda presentarse.

El comienzo de la actividad en el Grupo J

El encuentro está programado para las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Para Austria representa la oportunidad de confirmar las expectativas que la colocan entre los equipos con posibilidades de avanzar desde el Grupo J. Para Jordania será el inicio de una experiencia inédita en la historia de su futbol y una prueba inmediata frente a uno de los rivales más fuertes del sector .

Con Argentina considerada favorita para encabezar el grupo, Austria buscará evitar cualquier tropiezo en su presentación, mientras que Jordania intentará comenzar su primera Copa del Mundo con un resultado que le permita mantenerse en la pelea por la clasificación.

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FF