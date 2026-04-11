Estadio Azteca presenta contrastes en el acceso durante el Clásico Joven

El remodelado Estadio Azteca reabrió sus puertas para un partido de Liga MX, luego de que la Selección Mexicana estrenara el nuevo aspecto del recinto ante Portugal. Lo hizo con contrastes en la experiencia de los aficionados que acudieron al Clásico Joven entre América y Cruz Azul.

Desde casi tres horas antes, los fanáticos de ambos conjuntos comenzaron a llegar al Coloso de Santa Úrsula y tuvieron un acceso al estadio sin mayor complicación , haciendo uso del Fan ID, aunque la mayoría tuvo que caminar debido a los cierres viales implementados por las autoridades desde varias cuadras a la redonda, lo que complicó el tráfico capitalino en la zona.

Al estadio solo podía acceder en automóvil quien hubiera pagado más de mil 100 pesos por el estacionamiento del inmueble, que lucía casi vacío minutos antes del inicio del partido. A ello se sumó el costo del boleto, que partía desde los 700 pesos en la zona más barata y superaba los mil pesos, mientras que el más caro rebasaba los 9 mil pesos.

Conforme pasaron los minutos, la afluencia aumentó y también las dificultades. El costado poniente del Azteca comenzó a saturarse y lo que había iniciado como una entrada ágil se fue tornando más lento, con retrasos en el paso por los filtros de acceso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la Policía Auxiliar desplegaron más de 3 mil elementos para apoyar las labores de vigilancia durante el Clásico Joven de este sábado , realizando patrullajes en los alrededores del estadio, inspecciones en los accesos y supervisión dentro del inmueble, además de vigilancia aérea con helicópteros. Hasta el inicio del encuentro, no se reportaron personas detenidas ni conatos de bronca.

SV