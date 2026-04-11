Sábado, 11 de Abril 2026

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Corónelas vence a Tapatías y toma ventaja en la final de la LVP

Corónelas demostró el por qué fue la número uno durante toda la temporada regular

Por: Andrea Garcia

Tapatías buscará la victoria que las mantenga con vida en la serie final el próximo sábado 18 de abril. ESPECIAL

Tapatías buscará la victoria que las mantenga con vida en la serie final el próximo sábado 18 de abril. ESPECIAL

El gimnasio Joly Ramírez vivió una noche única e histórica. Este sábado, se disputó el primer partido de la serie final de la primera edición de la Liga de Voleibol Profesional de México que enfrentó a Tapatías Club y Corónelas de Durango, los dos equipos que dominaron de principio a fin la campaña.

El duelo fue una auténtica batalla que mostró a defensivas aguerridas con bloqueos oportunos que derivó a un juego reñido hasta el último suspiro. Sin embargo, y pese a que el inmueble tapatío presentó un lleno absoluto, fueron las Corónelas quienes lograron ser más contundentes al ataque tras quedarse con la victoria por 3-2 y prolongar su invicto a 23 partidos.

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Los dos sets iniciales anticiparon un encuentro cardíaco. Durango consiguió ponerse en ventaja por 21-25, pero el conjunto local no se quedó con los brazos cruzados y pudo devolver golpe al ganar el segundo capítulo por 26-24.

Cuando parecía que Tapatías podría aprovechar ese estado anímico, Corónelas demostró el por qué fue la número uno durante toda la temporada regular y viéndose beneficiada por errores no forzados por parte de su contrincante, se impuso 16-25 en el tercer set.

El aliento en las gradas se convirtió en un impulso para Tapatías que volvió a venir de atrás para responder agresivamente en el cuarto periodo al superar a las visitantes 25-20, forzando un quinto y definitivo set. No obstante, Durango no especuló y tomó ventaja inmediatamente para sentenciar el juego a su favor luego de derrotar al cuadro jalisciense por 6-15.

Con una semana por delante para corregir errores y ajustar su sistema de juego, Tapatías buscará la victoria que las mantenga con vida en la serie final el próximo sábado 18 de abril cuando visiten a Corónelas en Durango. En caso de que el conjunto jalisciense logre ganar, la campeona se definirá en un tercer compromiso que se disputaría el domingo.

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YC

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