Corónelas vence a Tapatías y toma ventaja en la final de la LVP

El gimnasio Joly Ramírez vivió una noche única e histórica. Este sábado, se disputó el primer partido de la serie final de la primera edición de la Liga de Voleibol Profesional de México que enfrentó a Tapatías Club y Corónelas de Durango, los dos equipos que dominaron de principio a fin la campaña.

El duelo fue una auténtica batalla que mostró a defensivas aguerridas con bloqueos oportunos que derivó a un juego reñido hasta el último suspiro. Sin embargo, y pese a que el inmueble tapatío presentó un lleno absoluto, fueron las Corónelas quienes lograron ser más contundentes al ataque tras quedarse con la victoria por 3-2 y prolongar su invicto a 23 partidos.

Los dos sets iniciales anticiparon un encuentro cardíaco. Durango consiguió ponerse en ventaja por 21-25, pero el conjunto local no se quedó con los brazos cruzados y pudo devolver golpe al ganar el segundo capítulo por 26-24.

Cuando parecía que Tapatías podría aprovechar ese estado anímico, Corónelas demostró el por qué fue la número uno durante toda la temporada regular y viéndose beneficiada por errores no forzados por parte de su contrincante, se impuso 16-25 en el tercer set.

El aliento en las gradas se convirtió en un impulso para Tapatías que volvió a venir de atrás para responder agresivamente en el cuarto periodo al superar a las visitantes 25-20, forzando un quinto y definitivo set. No obstante, Durango no especuló y tomó ventaja inmediatamente para sentenciar el juego a su favor luego de derrotar al cuadro jalisciense por 6-15.

Con una semana por delante para corregir errores y ajustar su sistema de juego, Tapatías buscará la victoria que las mantenga con vida en la serie final el próximo sábado 18 de abril cuando visiten a Corónelas en Durango. En caso de que el conjunto jalisciense logre ganar, la campeona se definirá en un tercer compromiso que se disputaría el domingo.

YC