Cristiano Ronaldo y Portugal quedaron fuera de la Copa del Mundo 2026. Mikel Merino entró de cambio y terminó por ser la llave para que España abriera la puerta lusitana en los últimos minutos del derbi ibérico en Dallas, en el que los de Luis de la Fuente se llevaron el boleto a los Cuartos de Final, por disputar el próximo viernes.

El planteamiento de de la Fuente y de Roberto Martínez fue meticuloso y pensado en contrarrestar las mayores virtudes de su rival, siendo fieles a su propio estilo de juego. Los dos equipos empezaron el duelo buscando la posesión del balón . Ahí, Mikey Oyarzabal tuvo la más clara para La Roja en el primer tiempo cuando quedó mano a mano, con la defensa pensando que estaba adelantado, pero él mismo perdonó.

El susto más grande que propinó Portugal fue con un cañonazo de Nuno Mendes en el borde del área grande que gracias a Pedro Porro se fue al travesaño y dejó temblando la portería de Unai Simón y sin respiro a la afición de ambos equipos que abarrotó las gradas texanas.

Ambas escuadras se enfocaron en detener a los factores diferenciales del rival. Cristiano Ronaldo tuvo problemas para recibir dentro del área, incluso botándose detrás del medio campo para ayudar a construir; el “Comandante” apenas preocupó a los españoles con remates que Simón pudo resolver.

Por otro lado, Lamine Yamal, que venía de un día de campo ante Austria, se topó con un Nuno Mendes magistral que apenas le permitió un disparo y lo frenó hasta que el lusitano tuvo que salir de cambio a los pocos minutos del segundo tiempo, pero Yamal siguió sin aparecer más que en una jugada donde Diogo Costa se vistió de héroes con una doble atajada ante el del Barcelona y luego negándole el gol a Alex Baena.

La segunda mitad empezó con los lusos tratando de controlar más el centro del campo y buscando el gol con el frente ofensivo de Cristiano, Pedro Neto y João Félix, pero hacia la pausa de hidratación España volvió a la superioridad , buscando con Dani Olmo y Ferrán Torres, quien había entrado de cambio enchufado para tratar de desequilibrar y lo consiguió.

Cuando la prórroga acechaba en Arlington apareció Mikel Merino con los 90 minutos cumplidos. Ferrán vio el corte que hizo el pamplonés detrás de la defensa en uno de los pocos errores que cometieron, y Diogo Costa quedó a merced de Merino, quien firmó su primer gol en el Mundial y mandó a España a Cuartos de Final.

El espíritu combativo de los portugueses, liderados por Cristiano llevó el partido al drama en el tiempo agregado, donde Bernardo Silva y João Neves se quedaron cerca del empate con sus remates de cabeza en la lluvia de centros, pero quedaron a centímetros de extender el partido.

España se posicionó como una de las mejores ocho selecciones del planeta , algo que no hacían desde Sudáfrica 2010 cuando se coronaron y se sacaron una pequeña espina del título de la Liga de Naciones de la UEFA que el año pasado perdieron ante Portugal en la tanda de penales, mientras que Cristiano Ronaldo disputó sus últimos minutos en la Copa del Mundo.

SV