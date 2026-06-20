España busca reaccionar ante Arabia Saudita tras un debut que dejó dudas

La segunda jornada del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 pondrá frente a frente a España y Arabia Saudita este sábado a las 10:00 horas en el Estadio Atlanta, en un partido donde los europeos llegan obligados a ofrecer una mejor versión después de un estreno que dejó interrogantes sobre su funcionamiento.

Sobre el papel, el encuentro luce disparejo. España continúa siendo considerada una de las candidatas para avanzar como líder de grupo y una de las selecciones señaladas entre las aspirantes al título mundial. Sin embargo, su presentación en el torneo estuvo lejos de las expectativas generadas alrededor del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

En su debut mundialista, España igualó 1-1 frente a Cabo Verde, un resultado que fue considerado una de las sorpresas de la primera jornada. Más allá del marcador, el rendimiento colectivo dejó sensaciones encontradas, ya que la selección ibérica tuvo dificultades para imponer condiciones frente a un rival que disputa apenas su primera Copa del Mundo.

La situación obliga ahora a La Roja a buscar la victoria para no comprometer sus aspiraciones dentro del sector. Un nuevo tropiezo podría complicar su camino rumbo a la siguiente ronda y aumentar la presión de cara a la última fecha de la fase de grupos.

Para este compromiso, España apostará por la calidad de una plantilla encabezada por figuras como Pedri, Gavi, Rodri, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álvaro Morata, futbolistas que están llamados a marcar diferencias en un torneo donde la exigencia aumenta con cada jornada.

Luis de la Fuente ha insistido en los últimos meses en mantener una identidad basada en la posesión de balón y la presión alta, pero ante Cabo Verde el equipo encontró dificultades para transformar el dominio territorial en oportunidades claras de gol.

Del otro lado estará una Arabia Saudita que llega motivada después de conseguir un resultado importante en su debut. Los dirigidos por Hervé Renard empataron 1-1 frente a Uruguay, una actuación que fortaleció sus aspiraciones de competir por uno de los boletos a la siguiente ronda.

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Los saudíes ya demostraron en Qatar 2022 que pueden competir contra selecciones de jerarquía internacional, cuando derrotaron a Argentina en la fase de grupos. Esa experiencia mantiene alerta a España, que sabe que cualquier exceso de confianza puede resultar costoso.

La historia favorece ampliamente al conjunto español, aunque también ofrece algunas advertencias. En los Mundiales, España ha enfrentado en siete ocasiones a selecciones asiáticas y registra cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Entre esos antecedentes destaca el triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita durante la fase de grupos de Alemania 2006. Sin embargo, también aparece la derrota 2-1 frente a Japón en Qatar 2022, uno de los resultados más inesperados de aquella edición.

En el contexto del Grupo H, el partido adquiere una relevancia especial. España necesita sumar de a tres para recuperar terreno y encaminar su clasificación, mientras que Arabia Saudita busca aprovechar el impulso generado tras su empate ante Uruguay.

La diferencia de planteles y antecedentes coloca a España como favorita para quedarse con la victoria, pero los resultados de la primera jornada han demostrado que en esta Copa del Mundo no existen garantías. En Atlanta, los europeos intentarán responder a las dudas generadas en su debut y dar un paso firme hacia la siguiente ronda.

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OB

