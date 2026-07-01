Charros tropieza en el arranque de la doble cartelera ante Caliente

Los Charros de Jalisco regresaron a la actividad con el pie izquierdo, luego de caer por pizarra de 9-3 ante Caliente de Durango en el primer juego de la doble cartelera disputada en el Estadio Francisco Villa , en un encuentro que se definió por un fatídico quinto episodio y el descontrol del abridor Zach Plesac.

La novena jalisciense tomó la delantera desde la primera entrada con un error en el tiro del receptor Webster Rivas que le permitió a Irving López cruzar el plato para inaugurar la pizarra. Sin embargo, la respuesta de los locales no tardó en llegar, ya que Jonathan Villar conectó un sencillo que produjo dos carreras para darle la vuelta al marcador.

Jalisco recuperó momentáneamente el control del encuentro en el cuarto rollo gracias a Johneshwy Fargas, quien conectó un imparable que impulsó la segunda anotación de López en el compromiso y, momentos después, un wild pitch de Odrisamer Despaigne permitió que el propio Fargas llegara a tierra prometida.

El despertar de Caliente

La reacción de Caliente fue inmediata. En la parte baja del mismo episodio, Estevan Florial conectó un cuadrangular para empatar el duelo y posteriormente Rivas pegó un doble que sumó otra carrera más que le devolvió la superioridad a la escuadra duranguense.

El golpe definitivo llegó en la quinta entrada. Plesac perdió el control de sus lanzamientos y permitió que Caliente comenzara a gestar un rally de cinco carreras que prácticamente sentenció el compromiso. Rafael Córdova ingresó al relevo, pero tampoco pudo contener la ofensiva local y toleró dos anotaciones que fueron lapidarias.

Malas noticias en el centro del diamante

Plesac cargó con la derrota tras permitir siete carreras, recibir siete imparables y recetar tres ponches durante su labor monticular. De esta manera, Charros inició con una derrota su participación en la doble cartelera en Durango y quedó obligado a reaccionar en el segundo compromiso para evitar salir con las manos vacías de la jornada.

NG