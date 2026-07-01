Tomas Tuchel, DT de Inglaterra, rompe el silencio tras vencer a RD Congo y antes de enfrentar a México: 'La altitud será una GRAN DESVENTAJA para nosotros'

Tras conseguir una trabajada victoria por dos anotaciones a uno frente a la República Democrática del Congo, la Selección de Inglaterra aseguró su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026.

Sin embargo, el estratega de los británicos, el alemán Thomas Tuchel, ya vislumbra el complejo panorama que le espera a su equipo en la siguiente fase, donde se medirán ante México en su propia casa.

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El director técnico rompió el silencio y advirtió que se enfrentarán a un escenario sumamente complicado en el Estadio Ciudad de México, señalando directamente que las condiciones geográficas jugarán en su contra.

"La altitud será una GRAN DESVENTAJA para nosotros"

, afirmó de manera contundente el seleccionador alemán al referirse a los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana.

Tuchel explicó que sus pupilos pueden afrontar serias dificultades físicas debido a esta condición, detallando que " es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días".

El estratega anticipó que el entorno presentará "muchísimos obstáculos" y que seguramente surgirán más inconvenientes para el encuentro programado para el próximo 5 de julio, aunque aseguró que su escuadra está preparada para afrontarlos.

El reto de la altura y el recuerdo histórico en el Estadio Ciudad de México

El próximo compromiso de los Tres Leones se disputará en un escenario con una enorme carga histórica .

Hace 40 años, en el Mundial de México 1986, Diego Armando Maradona dejó en el camino a la formación inglesa liderada por Glenn Hoddle y Gary Lineker en ese mismo estadio, anotando dos goles antológicos: la famosa 'Mano de Dios' y el considerado mejor gol de la historia de los Mundiales, donde superó a seis ingleses, incluido el guardameta Peter Shilton.

A pesar de la mística del recinto, Tuchel admitió en rueda de prensa que aún no ha pensado en dicho partido histórico, ya que su cabeza seguía enfocada en el reciente triunfo obtenido en Atlanta.

"Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo , pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca", expresó el timonel, quien prefirió concentrarse en el presente de su equipo.

Una remontada histórica y la confianza en Harry Kane

Más allá de las preocupaciones por el duelo ante México, Tuchel destacó el valor del triunfo ante la República Democrática del Congo, el cual sirvió para romper una maldición histórica: desde la final que ganaron en 1966, Inglaterra no había logrado ganar una eliminatoria mundialista en la que hubieran encajado el primer gol.

"Esa es una buena señal, muy buena" , valoró el exentrenador del Paris Saint-Germain, añadiendo que la remontada demuestra el nivel de determinación, fe y concentración de sus dirigidos.

El estratega alabó la insistencia de su equipo ante la portería congoleña, defendida por un Lionel Mpasi que tuvo una actuación estelar y mantuvo el arco en cero hasta el minuto 75.

Al ser cuestionado sobre la dependencia de su capitán, Harry Kane, quien anotó los dos goles de la victoria, Tuchel fue tajante al asegurar que no contempla jugar sin él .

Aunque mencionó que ante la necesidad de buscar el empate evaluó la opción de dar entrada a un segundo delantero como Ollie Watkins o Ivan Toney, dejó en claro que el plan principal nunca será prescindir de su referente en el ataque .

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