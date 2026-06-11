Entre el tequila, la fiesta y la búsqueda del amor, irlandeses apoyan a Corea del Sur

El Mundial siempre trae sorpresas, pero pocas tan pintorescas como encontrarse a un reducido, pero muy animado grupo de aficionados irlandeses a las afueras del Estadio Guadalajara. Sin su Selección presente en esta Copa del Mundo, sólo queda una cosa por hacer: apoyar a muerte a la selección de Corea del Sur.

Irlanda quedó fuera de la Copa del Mundo al caer en el Repechaje ante Chequia, pero la pasión de unos cuantos de sus aficionados jamás se apagó. ¿Por qué apoyan a un cuadro con el que pocos irlandeses se pueden identificar? La respuesta fue clara y con un toque de revancha deportiva: "Vinimos porque nosotros, Irlanda, debimos haber clasificado [...] Perdieron contra el equipo checo, así que por eso estamos apoyando a Corea".

Pero la travesía de estos europeos va mucho más allá del primer partido en tierras tapatías. Liderados por Rory O'Neill, la única mujer del grupo, los irlandeses han adoptado a la Perla Tapatía como su base de operaciones y se han dejado enamorar por la calidez local. "Tengo que decir, la gente y la comida son increíbles. Todos nos han dado una gran bienvenida", confesaron.

Sin faltar a Tequila

Por supuesto, una aventura en Jalisco no estaría completa sin una visita a Tequila la tarde previa. Entre risas, el grupo recordó su épica excursión a los famosos negocios en los que se consumen cantaritos. Haciendo honor a su fama mundial, de “beber hasta que el cuerpo aguante” demostraron que su resistencia a la fiesta es de otro nivel, asegurando que amanecieron "sin cruda”. Quien no corrió con la misma suerte fue un padre de familia asiático que se unió a su festejo: "Los irlandeses realmente lo llevaron por el mal camino, y su esposa no estaba nada feliz... Tuvieron que llevárselo a casa cargando", relataron entre carcajadas.

Además del buen beber y el sano caos en el FIFA Fan Fest del Centro Histórico, del que llegaron directo al estadio y donde experimentaron el ambiente festivo mexicano al ser uno de ellos “lanzado por los aires al menos tres veces”, también hay espacio para el buscar el amor en tierras jaliscienses. Donald, uno de los integrantes del grupo y ataviado con sombrero charro y la bandera coreana en las mejillas, confesó que su viaje tenía un segundo propósito: "Estoy buscando esposa. Una esposa coreana". Sin embargo, ante el encanto de la ciudad, tampoco descartó buscar “una novia tapatía”.

Con su inconfundible alegría, y sintiéndose auténticas celebridades pues “como 100 personas nos pidieron fotos en el centro”, esta legión irlandesa deja en claro de qué se trata realmente la Copa del Mundo: una fiesta global que ha encontrado un rincón excepcional en Guadalajara, donde se vive, se bebe, se disfruta y se busca el amor sin importar nacionalidad.

NG