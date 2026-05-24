La alegría y la emoción invadieron a Jeremy Márquez tras conquistar el campeonato de Liga MX con Cruz Azul. El mediocampista celeste destacó el esfuerzo colectivo del equipo para sobreponerse a la adversidad y culminar el torneo levantando el título .

Luego de una final intensa, en la que La Máquina tuvo que remar contracorriente por momentos, Márquez aseguró que el grupo nunca perdió la confianza y disfrutó cada instante de la definición.

“Contento con el trabajo del equipo, fue increíble. Más allá de que por un momento estuvimos abajo en el marcador, sabíamos que podíamos darle la vuelta y demostrar de qué estamos hechos. Y si no se sufría así, entonces no sería una final. La verdad, se disfrutó muchísimo”, comentó.

El futbolista también habló sobre la posibilidad de que el encuentro se extendiera hasta el tiempo extra y destacó que el equipo estaba preparado para cualquier escenario.

“Si el partido se iba a tiempo extra, ellos también iban a tener un hombre menos, pero bueno, las cosas pasan por algo. Nosotros estamos felices y ahora toca disfrutar y levantar el título”, detalló.

Jeremy reconoció que el semestre no estuvo exento de momentos complicados para Cruz Azul , especialmente tras dejar escapar otros objetivos importantes, como la Concachampions. Sin embargo, resaltó la capacidad del plantel para mantenerse unido y seguir luchando.

“Yo creo que la clave fue seguir trabajando y luchando por los objetivos. También teníamos en mente la Concachampions, aunque en un momento se nos fue de las manos y tuvimos una caída. Aun así, este equipo nunca dejó de pelear, nunca dejó de querer trascender y hoy todo ese esfuerzo se ve reflejado”, agregó.

Finalmente, Márquez dedicó el campeonato a su familia y recordó de manera emotiva a su padre.

“Este logro es para toda mi familia y también para mi papá, que se me fue hace tiempo”, concluyó.

SV