La emoción desbordó a Carlos “Charly” Rodríguez tras conquistar el título de Liga MX con Cruz Azul. El mediocampista celeste reconoció que el equipo vivió momentos de tensión durante la final , pero destacó la confianza y la calma que mantuvieron para darle la vuelta al encuentro y quedarse con el campeonato.

Al finalizar el partido, Charly aseguró que desde antes del silbatazo final sentía que sería una noche especial para La Máquina.

“Dios, el destino y la vida me trajeron acá. Yo confiaba plenamente en que iba a ser una gran noche. Sabíamos que el partido no se nos podía ir y lo hablamos en el entretiempo.

“Entendíamos que el plan de Pumas sería muy parecido al de la ida: esperar y buscar un contragolpe. Lo encontraron y lo aprovecharon, pero creo que nuestra recompensa fue mantener la calma y la serenidad para seguir atacando. Hoy somos campeones”.

Rodríguez evitó hablar sobre un posible llamado a la Selección Mexicana , luego de ser cuestionado sobre si le mandaría un mensaje a Javier Aguirre para ir a la Copa del Mundo.

“Que sea lo que Dios quiera. Te lo digo de corazón: esta es una de las noches más felices de mi vida. Me toca disfrutarla con toda esta gente que tanto se lo merece”, reconoció.

Finalmente, el jugador tomó con humor la posibilidad de modificar sus planes y no tomar vacaciones para regresar a una convocatoria con la Selección Mexicana, respondiendo entre risas:

“No sé… ya hasta tengo mi vuelo igual”, concluyó.

SV