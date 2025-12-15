Mientras la justicia profundiza la investigación sobre supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión en la Asociación del Futbol Argentino (AFA), el gobierno de Argentina del presidente Javier Milei denunció hoy lunes 15 de diciembre a su líder, Claudio Tapia, ante la Conmebol, por presuntas violaciones al código de ética.

La razón detrás de la denuncia

La lideresa del bloque oficialista La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien hasta hace unos días se desempeñaba como ministra de Seguridad, impulsó las denuncias.

"Denuncié a Tapia y (Pablo) Toviggino (tesorero de AFA) ante el Comité de Ética de la Conmebol. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al futbol argentino", anunció Bullrich el lunes en sus redes sociales, junto con la carta formal presentada ante la entidad rectora del fútbol sudamericano.

La denuncia tiene lugar en momentos en que la justicia argentina realiza varias investigaciones sobre el patrimonio de Tapia y Toviggino, así como también sobre el manejo financiero de la AFA.

La semana pasada la policía federal allanó las oficinas de la AFA y 17 clubes de primera y segunda división en el marco de una pesquisa judicial sobre los vínculos que mantienen con la empresa de servicios financieros Sur Finanzas, investigada por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

Sur Finanzas auspicia torneos de la AFA y a varios clubes de primera y segunda división. Su titular, Ariel Vallejo, tiene trato público con Tapia.

Tapia y Toviggino por el momento no han sido imputados en ninguna causa.

"La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta", planteó Bullrich.

El gobierno de Javier Milei mantiene una pelea de larga data contra la directiva del campeón del mundo, que tiene como trasfondo el deseo del mandatario ultraliberal de imponer las sociedades anónimas deportivas y a lo que se ha resistido el titular de la AFA.

La senadora oficialista planteó en su denuncia ante Conmebol que la conducción de la AFA habría incurrido en la violación de sus estatutos de ética y política anticorrupción en lo relativo a "principios de integridad, deber fiduciario, conflictos de interés, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención de lavado de activos".

Tapia es actualmente vicepresidente segundo de Conmebol y representante del fútbol sudamericano ante FIFA.

Parece poco probable que la entidad sudamericana avance contra los dirigentes argentinos en la medida que la justicia no formule cargos formales contra ellos.

