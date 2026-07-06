Parte de las últimas esperanzas del empate contra Inglaterra por parte de Javier Aguirre y por ende de la afición mexicana, cayeron en Guillermo Martínez, quien entró de cambio en el cierre del partido para poblar el área y no tuvo éxito, pero al igual que el resto, se van con la frente en alto.

“Es parte del juego, el acierto, el error, las virtudes, todo se juega, lo que queda es agradecer a este país hermoso que nos entregó el corazón, nos ilusionamos todos juntos y esta selección si tenía que caer sería de pie”.

“Sabíamos que competíamos con la élite y creo que se hizo bien, la derrota siempre va a ser dolorosa pero también nos queremos llevar la alegría que pudimos transmitir a la afición, a todo un país y más porque nos propusimos eso, darle una alegría al país”, expresó el atacante.

“Memote” hizo su propio balance de este par de meses en el que los jugadores convivieron, compitieron y lucharon con el objetivo de hacer un papel destacado del cuál sentirse orgullosos.

“Yo lo resumo como algo inolvidable por todo lo que se creó, por toda la ilusión que se transmitió. Lo más importante es que la gente se sintió identificada con este equipo porque no solo fue de dientes para afuera, este equipo es una familia y eso es lo que duele más, porque es como si golpearan a un hermano, pero como familia nos vamos a levantar”, dijo Martínez.

Además, el delantero militante de los Pumas puso en una sola palabra cuál es el legado que deja esta generación de jugadores tanto al futbol mexicano como a toda la afición del Tri.

“El legado es la familia. Calidad tiene de sobra este país y creo que se demostró a lo largo del campeonato; iniciamos sin que nadie creyera en nosotros y eso incluye a todos, también la prensa, creo que esa fue una parte importante en el núcleo en el CAR que nos hizo fuertes para transmitirle eso a al gente y creo que se sintieron muy representados porque morimos en la raya”, comentó Memo.

Por último, Martínez dio un mensaje a toda la afición para tratar de mantener el optimismo de este equipo que puso a soñar a varios con llegar a las metas que hasta ahora permanecen inalcanzables.

“Juntos como país y equipo somos más fuertes. Creo que todos gozamos este Mundial al máximo, nos ilusionamos, creímos y tuvimos fe. La selección mexicana va por muy buen camino y está en buenas manos. Se viene trabajando muy bien y creo que tenemos los objetivos muy claros. Estamos compitiendo con las potencias mundiales y solo puedo decir que falta poco”, concluyó.

CT