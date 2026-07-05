Tras una dolorosa derrota y con la voz entrecortada por el sentimiento de quedar eliminados en casa, Erik Lira dejó en claro que la principal sensación de este equipo es la del orgullo por haber luchado hasta el final y se pueden ir con la frente en alto.

“Me llena de orgullo ser mexicano, portar esta playera, estar en esta selección, ser de esta familia. Perdimos con mucho honor, no estoy satisfecho pero sí contento con lo que logramos, hoy sembramos una semilla de la cual mañana nos vamos a acordar”, comentó el mediocampista.

El trabajo para el encuentro de este domingo no comenzó el miércoles luego de vencer a Ecuador, sino que fue un proceso de meses , antes de que terminara la campaña con clubes y todo ese trabajo queda grabado en esta generación de jugadores.

“Hace dos meses que estamos juntos. Se fue construyendo algo increíble, los veo como hermanos porque yo con ellos voy a la guerra y me queda una amistad en el corazón y la idea de que vamos por el camino correcto”.

El jugador de Cruz Azul destacó el proceso que fue creciendo al interior del Centro de Alto Rendimiento, en el que incluso con el fogueo real una vez dentro de la Copa, fueron dando pasos hacia adelante en su estilo de juego, pero en los que el mínimo desentendimiento fue letal contra una potencia.

“No me voy muy lejos, del partido uno al quinto fue una diferencia abismal en funcionamiento, en formas, en todo, pero sabemos que era una selección top en la que hicimos un partido perfecto pero cinco minutos nos desconcentramos y es así el futbol”, dijo Lira.

Erik admitió que hace falta superar un nivel más en el talento individual y la mentalidad para afrontar desafíos como este y salir con el puño en alto, pero no es un proceso ni un paso sencillo de dar . Lira le mandó un mensaje a la afición, con todo un país de millones de personas detrás que los siguió, confió y volvió a sentir la ilusión de romper una barrera que ha sido impenetrable por cuatro décadas.

“Agradecerles a los que estuvieron con nosotros porque sé que se sintieron representados, que se vayan contentos a casa aunque no era el resultado que queríamos. El techo es muy alto y no nos vamos a conformar con nada”

“No me queda más que abrazar a mis compañeros y decirles gracias, porque no hay nada que reprocharnos, lo dimos todo en la cancha, todos lo dimos todo y al final no nos alcanzó. Selección top mundial, jugadores de jerarquía top, cinco minutos y a casa, pero a levantar la cabeza que viene algo muy grande”, cerró.

SV