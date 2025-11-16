Ante los abucheos que recibió la Selección Mexicana en el juego ante Uruguay, el ex futbolista de la Selección Mexicana, Joel Sánchez, hizo un llamado directo a la afición mexicana para dejar atrás las críticas y enfocarse en apoyar plenamente a la Selección Nacional, especialmente ahora que México será anfitrión.

“Yo creo que estamos más que listos. Tengo cincuenta y un años: viví el Mundial del 70, el del 86 y ahora el del 26. No sé si me va a tocar otro. Por eso creo que en vez de tirar tanto veneno a los jugadores, hay que respaldarlos, que se sientan de verdad locales. Ya después, cuando termine su participación, hacemos el corte de cabezas que siempre se quiere hacer antes, pero ahorita es momento de ser anfitriones de verdad”, señaló.

El “Tiburón” destacó la responsabilidad de Guadalajara como sede mundialista: “Guadalajara me parece una ciudad ejemplar, pero tenemos que demostrarlo con apoyo y respaldo. Que los jugadores no salgan presionados, sino arropados, que se sientan agrupados, que seamos de verdad uno más. Estoy muy orgulloso de ser tapatío al cien por ciento”, agregó.

Sobre el proceso del entrenador Javier Aguirre, reconoció que las críticas han sido constantes, pero pidió perspectiva.

“Como en todos los procesos, se le ha pegado. Pero convengamos que mucha gente viaja a Qatar, a Rusia, a Alemania, a Brasil, pagando carísimo. Ahora que somos locales, pues hay que hacernos sentir. Sí, se le ha pegado, porque así somos, pero repito: esperemos el final. Que hablen los jugadores que tienen experiencia en el vestidor”, agregó.

Respecto a la posible convocatoria de futbolistas naturalizados, mencionó el caso de Armando González, aunque dejó clara su postura sobre priorizar al talento nacional.

“Yo sí creo que debe darse prioridad al mexicano, pero yo no decido. A lo mejor soy más villamelón y me gana lo emocional: lo que yo aprecio al papá, a Chivas, al muchacho, al jugador mexicano. Yo lo elegiría, pero no me corresponde. Aunque claro que Armando se lo merece”, concluyó.

MF