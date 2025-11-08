El play-in y el Atlas no se llevan bien

Desde que la Liga MX instauró el formato de play-in en el torneo Apertura 2023, el Atlas ha sido uno de los equipos que más ha batallado para adaptarse a esta nueva etapa previa a la liguilla. En cinco torneos disputados bajo este sistema, los Rojinegros únicamente han logrado clasificarse en una ocasión, evidenciando la inestabilidad deportiva que ha marcado al club en los últimos años.

El único destello positivo para los Zorros llegó en el Apertura 2024, cuando finalizaron la fase regular en el décimo puesto y accedieron al play-in. En aquella primera ronda dieron la sorpresa al vencer a Chivas en una edición especial del Clásico Tapatío. Sin embargo, el impulso no les alcanzó para más, pues en la segunda ronda fueron goleados 3-0 por Tijuana, quedando fuera del camino hacia la liguilla.

Fuera de esa excepción, el desempeño de Atlas ha sido pobre. En el Apertura 2023, Clausura 2024, Clausura 2025 y ahora el Apertura 2025, el equipo ni siquiera terminó dentro de los primeros diez lugares, requisito mínimo para disputar el play-in. Cuatro fracasos que evidencian un patrón: falta de consistencia, planteles poco competitivos y resultados insuficientes en momentos clave.

Este Apertura 2025 fue especialmente doloroso. Atlas llegó a la última jornada con posibilidades matemáticas de clasificar, dependiendo de su propio resultado y de terceros. Sin embargo, no hizo su tarea: cayó ante Tijuana y quedó eliminado antes de tiempo. Era la primera ocasión en que llegaban a la fecha final con un margen real para entrar al play -in, pero nuevamente la presión y la irregularidad cobraron factura.

El balance es claro: en cinco torneos con este formato, Atlas solo clasificó a uno. El play-in, lejos de abrir una puerta adicional para competir, se ha convertido en un recordatorio constante de la falta de progreso deportivo del equipo rojinegro.

