Atlas se despide del torneo con derrota ante Xolos y una temporada para el olvido

El Atlas cerró el Apertura 2025 con una de sus noches más tristes en años recientes. No solo perdió 2-0 ante los Xolos de Tijuana en la última jornada, sino que quedó eliminado sin siquiera aspirar al Play In, firmando un torneo para el olvido que retrata a un equipo sin alma, sin rumbo y sin compromiso.

Con apenas 17 puntos, 35 goles recibidos y un cambio de entrenador que nunca enderezó el rumbo, los rojinegros volverán a la actividad hasta enero próximo, cargando con la etiqueta de uno de los fracasos más sonoros del semestre.

La presión ya era insoportable antes del silbatazo inicial. Minutos antes, Querétaro derrotó a FC Juárez y obligó al Atlas a ganar sí o sí, además de esperar combinaciones ajenas: que ni Santos ni Pumas sumaran. Pero todo quedó en teoría. Los Zorros no fueron capaces de cumplir su parte y terminaron entregando una actuación pobre, nerviosa y sin la intensidad que exigía la situación. Un equipo de Diego Cocca que llegó sin argumentos futbolísticos ni carácter competitivo.

Para colmo de males, el primer golpe lo dio un viejo conocido. Alejandro “Pue” Gómez, surgido de las Fuerzas Básicas del Atlas, marcó el 1-0 al minuto 65, venciendo a un Camilo Vargas que, irónicamente, había sido la figura del partido. El colombiano había sostenido al equipo con al menos cuatro atajadas milagrosas antes de que la defensa volviera a fallar.

El segundo tanto cayó ocho minutos después, al 73’, cuando Unaí Bilbao remató sin oposición gracias a las marcas tibias y pasivas de Matías Cóccaro y Uros Durdevic, quienes observaron cómo el español se generó el espacio y definió sin presión ante un Vargas ya extenuado.

Del otro lado, Tijuana, que ya tenía asegurado su lugar en el Play In, llegó a 24 puntos, superó a FC Juárez y ahora espera resultados para conocer su posición final y al rival que enfrentará.

El Atlas, en cambio, cierra un torneo mediocre, sin identidad y con un plantel que nunca mostró el compromiso que demanda la camiseta rojinegra. Una eliminación que duele, pero sobre todo, que exhibe a un club que necesita una profunda autocrítica.

MF