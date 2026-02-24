El plan de Prestianni para denunciar a Vinicius Jr en la previa del Real Madrid vs Benfica en la Champions

La antesala del duelo entre el Real Madrid y el SL Benfica por la Liga de Campeones no solo está marcada por lo futbolístico. La polémica disciplinaria que involucra al argentino Gianluca Prestianni sumó un nuevo capítulo a horas de la revancha en el estadio Santiago Bernabéu.

El extremo del conjunto lisboeta fue suspendido provisionalmente por la UEFA por un partido, mientras avanza la investigación por un presunto comentario discriminatorio durante el encuentro de ida. Sin embargo, desde Inglaterra se reveló que el futbolista evalúa iniciar acciones contra Vinícius Júnior, a quien acusa de haberlo llamado “enano” en medio del cruce.

Prestianni, de 1,65 metros de estatura y uno de los jugadores más bajos del plantel, buscaría incorporar ese episodio como parte de su estrategia de defensa ante el organismo europeo. No obstante, según la misma información, esa circunstancia no funcionaría como atenuante en caso de que se compruebe una conducta sancionable en su contra.

Investigación abierta y ambiente tenso

El caso se originó en el partido de ida del ‘"play-off" rumbo a los octavos de final, cuando Vinícius denunció haber recibido un insulto racista. El brasileño aseguró que su rival se cubrió la boca con la camiseta y le dijo “mono” , lo que motivó que el árbitro francés activara el protocolo antirracismo de la UEFA y detuviera momentáneamente el encuentro.

La situación desató una ola de reacciones en redes sociales y en el mundo del fútbol, con muestras de respaldo hacia el delantero madridista. Tanto el Benfica como el propio Prestianni negaron la acusación y sostienen una versión diferente de los hechos.

El club intenta suspender la medida cautelar

En Portugal, la sanción provisional generó malestar. El club solicitó la suspensión de la medida cautelar para que el argentino pudiera estar disponible en la vuelta. Aunque, en principio, no podría jugar, el futbolista viajó a Madrid junto al equipo como señal de apoyo institucional mientras se espera la resolución definitiva.

A su llegada al hotel de concentración, algunos aficionados merengues lo increparon con gritos aislados, en un clima que refleja la tensión que rodea el encuentro. Con la investigación aún en curso y el fallo inminente, el foco no solo estará en lo que ocurra dentro del campo, sino también en las decisiones disciplinarias que podrían marcar el desenlace de la serie.

