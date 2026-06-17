Inglaterra vs Croacia: Dónde ver EN VIVO el juego de la fase de grupos en el Mundial 2026

Hoy arranca uno de los duelos más electrizantes del Mundial 2026. La renovada Inglaterra choca contra la histórica Croacia en un partido que definirá el rumbo del Grupo L. Si no quieres perderte el último gran torneo de Luka Modrić, aquí te decimos exactamente dónde y cómo verlo.

El imponente Dallas Stadium, majestuosamente ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, se viste de gala este miércoles 17 de junio. Este recinto de clase mundial, con una capacidad que supera los 90 mil espectadores, será el escenario perfecto para albergar un choque de auténticos titanes europeos en esta fase de grupos.

La expectación a nivel global es máxima porque ambas escuadras llegan con la obligación absoluta de sumar tres puntos vitales en su debut. El Grupo L, que también comparten con las selecciones de Ghana y Panamá, se perfila como uno de los más competitivos y no permite ningún margen de error en esta primera etapa.

Para los verdaderos aficionados al fútbol internacional, este encuentro representa mucho más que un simple partido; es una revancha histórica con cuentas pendientes. Muchos seguidores aún recuerdan con claridad aquella dolorosa herida que los balcánicos infligieron a los británicos durante las dramáticas semifinales de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

¿A qué hora juegan Inglaterra y Croacia hoy?

El esperado pitazo inicial de este vibrante compromiso está programado puntualmente para las 15:00 horas, tiempo local del estado de Texas y del centro de México. Los millones de aficionados distribuidos en Sudamérica y Europa deberán ajustar sus relojes cuidadosamente para sintonizar el encuentro desde el primer minuto de acción.

En territorio argentino, el balón comenzará a rodar a las 17:00 horas, consolidándose como un horario ideal para disfrutar del partido durante la tarde del miércoles. Mientras tanto, en España, la transmisión en directo iniciará a las 22:00 horas, cerrando la jornada futbolística con un espectáculo de altísimo nivel competitivo.

Los expertos recomiendan conectarse a las transmisiones al menos media hora antes para disfrutar de las coloridas ceremonias previas y escuchar los emotivos himnos nacionales. La atmósfera que se vivirá en el estadio texano promete ser uno de los puntos más altos y memorables de esta emocionante jornada mundialista norteamericana.

Canales de transmisión y plataformas de streaming

La cobertura televisiva para este magno evento será sumamente extensa y variada, adaptándose a las diferentes opciones dependiendo de tu ubicación geográfica exacta. En México, los codiciados derechos de transmisión se encuentran estratégicamente compartidos entre las principales cadenas de televisión abierta y las modernas plataformas digitales de pago por suscripción.

Los apasionados seguidores mexicanos tendrán la oportunidad de sintonizar el juego totalmente en vivo a través de las señales de Canal 5, Azteca 7 y la cadena deportiva TUDN. Adicionalmente, la popular plataforma de streaming VIX Premium ofrecerá el encuentro en alta definición mediante su exclusivo pase especial del Mundial.

Para el exigente público en Argentina y gran parte del territorio sudamericano, las excelentes opciones televisivas incluyen a las reconocidas cadenas TyC Sports, Telefe y DSports. En el dinámico ámbito del streaming digital, aplicaciones como Disney+ Premium y Paramount+ contarán con la señal en directo para no perder ningún detalle.

Si te encuentras disfrutando del torneo desde España, la cadena pública RTVE transmitirá el esperado partido de forma gratuita por La 1 y su plataforma digital RTVE Play. Alternativamente, los fieles suscriptores de servicios premium como DAZN y Movistar+ también podrán seguir cada minuto del enfrentamiento con narraciones especializadas.

En caso de estar viajando por trabajo o simplemente fuera de tu país de residencia habitual, el uso de una Red Privada Virtual (VPN) como NordVPN puede ser la solución definitiva. Esta herramienta tecnológica te permitirá acceder de forma segura a tus servicios de streaming habituales sin sufrir molestas restricciones geográficas.

¿Cómo llegan los equipos al debut mundialista?

La siempre mediática selección de Inglaterra, ahora bajo el estricto mando del experimentado estratega alemán Thomas Tuchel, llega a este torneo con una fascinante mezcla de juventud y veteranía. El equipo británico busca consolidar urgentemente su nueva maquinaria táctica tras varios años de quedarse amargamente a las puertas de la gloria internacional.

Los famosos Three Lions aterrizan en territorio estadounidense tras vencer con autoridad a Nueva Zelanda y Costa Rica en sus recientes duelos de preparación amistosa. Sin embargo, el cuerpo técnico tendrá que lidiar estratégicamente con las notables y sorpresivas ausencias de figuras desequilibrantes como los talentosos Phil Foden y Cole Palmer.

Ante estas bajas, todo el peso ofensivo del equipo recaerá inevitablemente en los experimentados hombros del letal delantero Harry Kane y en la innegable creatividad de Jude Bellingham. Ambos jugadores de élite son considerados unánimemente como las piezas angulares del ambicioso proyecto británico para conquistar su anhelada segunda estrella mundial.

Por su parte, la aguerrida selección de Croacia, magistralmente dirigida por el técnico Zlatko Dalić, se presenta en Norteamérica manteniendo intacto su incombustible espíritu competitivo. El disciplinado equipo balcánico busca demostrar con firmeza que su histórica generación dorada aún tiene mucho fútbol de calidad por ofrecer en los grandes escenarios.

El legendario mediocampista Luka Modrić disputará con orgullo su quinta Copa del Mundo, liderando el centro del campo tras recuperarse milagrosamente de una reciente lesión facial. Su privilegiada visión de juego y su inagotable liderazgo serán factores absolutamente claves para intentar desarmar la sólida y estructurada defensa del conjunto inglés.

Para resumir toda esta valiosa información y que no te pierdas absolutamente nada, a continuación te presentamos una lista con los datos más importantes del encuentro. Toma nota de estos detalles esenciales y prepárate para disfrutar de noventa minutos llenos de pasión, táctica y el mejor fútbol del planeta:

¿Qué evento se sucitará? Partido inaugural de la jornada 1 correspondiente al Grupo L del Mundial 2026.

Partido inaugural de la jornada 1 correspondiente al Grupo L del Mundial 2026. ¿Quiénes se enfrentarán? La selección de Inglaterra frente a la selección de Croacia.

La selección de Inglaterra frente a la selección de Croacia. ¿Cuándo será el encuentro? Este miércoles 17 de junio de 2026.

Este miércoles 17 de junio de 2026. ¿Dónde se llevará a cabo el partido? En el majestuoso Dallas Stadium (Arlington, Texas).

En el majestuoso Dallas Stadium (Arlington, Texas). ¿Por qué es importante este encuentro? Es el debut crucial de dos potencias europeas que son firmes candidatas al título.

Es el debut crucial de dos potencias europeas que son firmes candidatas al título. ¿Cómo visualizarlo? A través de televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming según tu país.

CT