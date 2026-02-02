Kylian Mbappé salva de nuevo al Real Madrid

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para el Real Madrid, convirtiendo un penal en el minuto 10 del tiempo de descuento para rescatar la victoria 2-1 sobre el Rayo Vallecano y volver a colocar al Madrid a un punto del líder de la liga española, el Barcelona.

Vinícius Júnior también anotó para el Madrid después de ser abucheado nuevamente por los aficionados al inicio en el Estadio Santiago Bernabéu. Jude Bellingham, también abucheado cuando se anunció la alineación, tuvo que ser reemplazado a los diez minutos del partido debido a una aparente lesión en el tendón izquierdo.

El Rayo Vallecano jugó los últimos diecinueve minutos con uno menos tras la expulsión por roja directa del centrocampista senegalés Pathé Ciss tras una dura entrada sobre Dani Ceballos, aunque terminó jugando con nueve tras ver dos cartulinas amarillas Pep Chavarría en la última jugada del partido.

Con este resultado el Real Madrid se mantiene segundo con 54 puntos, a uno del líder, el Barcelona, y el Rayo Vallecano, con 22, sigue uno por encima del descenso a la espera de lo que haga el Mallorca en sus respectivo encuentro ante el Sevilla.

CT